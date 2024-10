Le tremblement de terre qui a frappé Pompéi en 62 après J.-C. a été dévastateur. Des maisons ont été renversées, des rues dévastées, et plus de 2000 personnes ont été tuées. Les habitants ont supposé qu’il s’agissait du caprice d’un dieu intemperant, ont reconstruit la ville et ont repris leur vie. Mais ce n’était que le prélude. 17 ans plus tard, le Vésuve est entré en éruption et la ville a été engloutie sous un déluge de cendres volcaniques.

Le Premier Amendement codifie une « liberté négative », non pas une licence pour certains comportements mais plutôt une protection contre l’ingérence du gouvernement. Il stipule : « Le Congrès ne fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion, ou interdisant l’exercice libre de celle-ci ; ou restreignant la liberté d’expression, ou de la presse ; ou le droit des personnes de se rassembler pacifiquement, et de demander au gouvernement réparation des griefs. » Il peut fonctionner comme une sorte de barrière contre les pires excès de la gauche illibérale, même à un moment où leur parti de choix occupe la Maison Blanche.

De tels défis au Premier Amendement ont commencé il y a environ 10 ans avec l’émergence du mouvement de Justice sociale critique (ou « woke »), qui cherchait à promouvoir l’équité selon l’identité de groupe par des moyens autoritaires. En mars 2018, un article est apparu sur le site de l’American Civil Liberties Union (ACLU) qui notait qu’à ce stade, il était « courant » pour les activistes de gauche « d’appeler à des protections juridiques moindres pour la parole ». L’auteur a conclu que de tels appels étaient malavisés, décrivant le Premier Amendement comme « notre outil le plus puissant pour empêcher le gouvernement de réguler les conversations qui suscitent le changement dans le monde ».

Mais d’autres activistes ont eu une vision différente de celle de l’ACLU. En 2018, deux des fondateurs de la Théorie critique de la race, Richard Delgado et Jean Stefancic, ont réédité leur livre de 1997 Must We Defend Nazis?: Hate Speech, Pornography, and the New First Amendment. Cette version du livre a été modifiée en fonction du changement dans les demandes des activistes, et le sous-titre était désormais Pourquoi le Premier Amendement ne devrait pas protéger la haine et la suprématie blanche. La même année, l’activiste et universitaire Justin Hansford a soutenu dans le Yale Law Journal Forum que, en ce qui concerne la race, le « marché des idées » ne s’applique pas. « Lorsque des idées sur la race qui perturberaient la hiérarchie raciale des blancs sur les Noirs émergent, » a écrit Hansford, « le Premier Amendement est appliqué de manière disproportionnée pour écraser cette dissidence ».