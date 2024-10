Tommy Robinson est un paradoxe : c’est un activiste-journaliste courageux et extrêmement réussi avec un coup de poing redoutable. En même temps, il est enclin à la sentimentalité, sensible à la critique et se voit comme une victime, reliant ses propres problèmes privés — fraude hypothécaire, voyage aux États-Unis avec un passeport falsifié et une prochaine affaire de mépris du tribunal pour n’en nommer que quelques-unes — aux griefs politiques de la classe ouvrière blanche qu’il prétend représenter. Sa plus grande contradiction, cependant, est que bien qu’il soit un critique acerbe de la politique identitaire, se moquant sans pitié de la victimisation plaintive de Black Lives Matter, du mouvement transgenre et des islamistes douteux, il est aussi un produit indéniable de cette politique, utilisant le langage du ressentiment tribal et de l’autocompassion à des fins personnelles et politiques.

Chaque société multiculturelle, il s’avère, a les Tommy Robinson qu’elle mérite. Ce qui signifie que si vous fétichisez l’identité et créez une hiérarchie d’identités, où certaines sont protégées et défendues tandis que d’autres sont stigmatisées et attaquées, vous finirez par avoir une société moins qu’harmonieuse. Il s’avère également que si vous récompensez les identités non blanches « marginalisées », de nombreux blancs se hérisseront contre cela et commenceront à réaffirmer leur propre identité blanche — ou chercheront ceux qui le feront pour eux.

C’est dans ce contexte toxique — la « libanisation » du Royaume-Uni, comme le décrit de manière frappante Sam Bidwell — que Robinson a émergé, devenant le premier « leader communautaire » blanc ici. Mais contrairement à ses homologues de la « communauté musulmane », aucun homme politique britannique ou haut responsable de la police ne serait vu mort en train de partager du pain frit avec Robinson. Si Robinson a un complexe de victime, c’est en partie parce qu’il en est un et parce qu’il semble faire tout son possible pour en être un. En effet, c’est presque comme s’il appréciait être une victime et le sentiment de droiture et d’authenticité que cela lui procure.