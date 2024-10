Ce modèle a été extrêmement réussi pour la Chine, contribuant à alimenter son expansion économique rapide et lui permettant de contester la domination des marchés américain et européen à travers le monde. Même les secteurs traditionnellement considérés comme critiques pour la sécurité nationale américaine, tels que les industries de la défense et des télécommunications, voient désormais leurs chaînes d’approvisionnement dominées par des entreprises chinoises.

Rien ne soutient mieux cet argument que l’essor de la Chine et son influence économique à travers le monde. Le modèle économique chinois ne fait notamment aucune distinction claire entre entreprise et État ; son gouvernement accorde un soutien considérable aux ‘champions nationaux’ de l’entreprise, tandis que ces entreprises agissent non seulement dans l’intérêt du profit mais aussi comme des agents des intérêts stratégiques chinois à travers le globe.

Nous vivons à une époque où la mondialisation et l’environnement géopolitique ont sans doute rendu nécessaire un certain niveau de coordination entre les entreprises privées et les États-nations — c’est-à-dire le ‘partenariat public-privé’ — pour atteindre les intérêts des deux parties.

Dans ce contexte, l’argument en faveur d’une ‘diplomatie d’entreprise’ avisée — telle que l’application concentrée de politiques industrielles, technologiques et commerciales pour restaurer la base manufacturière de défense de l’Amérique — a beaucoup de sens pragmatique. Cela peut également simplement être une nécessité maintenant pour rivaliser avec l’utilisation beaucoup plus extrême du même modèle par la Chine.

Cependant, l’approche du partenariat public-privé comporte également des dangers et des risques significatifs que nous devrions examiner et débattre avec soin. Il y a bien sûr les arguments traditionnels contre la coordination entre l’État et l’entreprise, tant de la droite que de la gauche politique, qui ont déjà été entendus. De la droite, nous sommes susceptibles d’entendre des avertissements selon lesquels l’ingérence de l’État dans le secteur privé risque de saper les mécanismes du marché, et que ‘choisir des gagnants’ risque de créer des inefficacités et des distorsions significatives. De la gauche, nous sommes plus susceptibles d’entendre que l’influence des entreprises risque de déformer la responsabilité du gouvernement à réglementer adéquatement le comportement des entreprises ou à veiller aux intérêts des travailleurs ou des pauvres — ou que cela permet la corruption par les riches.

Ces deux critiques et les risques qu’elles soulignent sont réels. Mais il existe un risque et une critique différents, qui, je crois, produisent des distorsions politiques et économiques significatives et dangereuses à travers le monde occidental que nous pouvons déjà voir aujourd’hui.