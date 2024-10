Personne ne croit Trump lorsqu’il évoque une vision d’une Amérique envahie par des hordes d’immigrants barbares, ou si rongée par le crime qu’une personne ne peut pas traverser la rue pour acheter une miche de — à peine abordable ! — pain sans être tuée ou violée. C’est une version surchargée de la description par Trump du « carnage américain » en 2016 — c’est tellement d’hier. Personne ne sait de quoi il parle lorsqu’il parle de l’Amérique comme si c’était le Soudan, à l’exception de ses partisans les plus isolés et étroitement parochiaux, qui pensent savoir.

Quant à l’accusation sans dents de Harris selon laquelle Trump est un fasciste — c’est aussi tellement 2016. Le terme a disparu du vocabulaire libéral pendant un certain temps, pour être ravivé dans ces derniers jours désespérés de campagne. L’Américain ordinaire n’a pas plus d’idée de ce que signifie être fasciste qu’il n’a l’expérience de voir ses voisins être massacrés en allant à l’épicerie.

Non, les peurs mises en avant par les candidats, la manière dont ils commercialisent des promesses impossibles, ressemblent davantage à des pastilles apaisantes pour l’électorat à sucer pendant que les véritables terreurs de l’histoire se rassemblent. Immigration, criminalité, effondrement économique, outrage culturel — c’est la matière rhétorique de chaque campagne politique depuis le début du siècle dernier. Le fait que la langue dans laquelle elles sont exprimées soit devenue plus stridente et explicite n’en accentue que la familiarité. Ce sont des terreurs connues, standards et réconfortantes parce qu’elles sont si familières à entendre. Mais derrière les hordes meurtrières de Trump et les légions de fascistes de Harris se cachent des peurs que peu de gens oseront affronter ou reconnaître. Pourtant, elles sont un secret de polichinelle.

Il y a la peur d’Elon Musk. Pas le Musk qui essaie maladroitement d’interférer dans le processus électoral en promettant de l’argent aux personnes qui signent une pétition en tant qu’électeurs républicains enregistrés. Mais le Musk dont les capacités de Space X et Starlink sont précieuses pour les généraux américains. Vous ne pouvez pas avoir un coup d’État fasciste ou tout type de coup sans la complicité des généraux. Jusqu’à présent, Trump a aliéné l’armée américaine et ses agences de renseignement. Mais s’il était élu, il pourrait bien avoir les généraux, qui feraient n’importe quoi pour garder la technologie de Musk en Amérique, à sa botte. Déjà, Jeff Bezos, dont la devise du journal, le Washington Post, est “la démocratie meurt dans l’obscurité”, a refusé de permettre à son journal d’approuver Harris, de peur, disent les gens, de perdre des contrats précieux qu’il a avec le gouvernement fédéral.

Et il y a la peur, non pas d’une guerre civile, mais d’un retrait accéléré de la réalité, peu importe qui gagne l’élection. Si c’était Trump, alors les institutions de la société civile américaine, toutes entre les mains des libéraux, se soulèveraient et feraient de la révolution woke un simple drive de biscuits de Girl Scouts ; Trump est le plus grand cadeau à l’ego libéral moralement vorace depuis le Watergate. Si Harris gagne, alors l’aliénation de MAGA et les théories du complot fantastiques de MAGA s’accéléreraient au point où leur critère de vérité serait simplement l’opposé de ce que croient les libéraux. Il est difficile d’avoir une guerre civile quand les gens des deux côtés continuent de vérifier leurs téléphones. Mais les mondes d’écran auto-contenus sont parfaits pour fomenter le chaos mental et spirituel. Le voisin n’a pas besoin de se battre avec le voisin quand aucun des deux ne reconnaît vraiment l’existence de l’autre, sauf pour la nier. Le conflit devient alors engourdi en des formes de plus en plus avancées d’atomisation sociale.

Enfin, il y a la peur la plus cachée de toutes ; la peur de la guerre nucléaire. Trump aime le balancer comme juste un autre élément de la liste des catastrophes qui frapperont le pays s’il ne reprend pas la Maison Blanche. Il n’est pas clair si la guerre nucléaire l’horrifie ou le fascine. Harris n’aborde pas du tout le sujet.