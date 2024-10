La poésie de Sandburg, Emerson, Whitman, et ainsi de suite, est dégoûtante. Qui en a besoin ? Pas moi.

Mais, vous pourriez objecter, les chansons ci-dessus, la plupart dérivées du blues, sont tristes. En effet, elles le sont, et la vie est triste. Et le blues est l’étincelle de l’âme dans cette tristesse.

La tragédie est cette célébration de la vie comme un chagrin donné par Dieu et la possibilité de trouver force et dignité en elle. La célébration de la joie, dans ces chansons, est aussi une louange — comme l’ont écrit les rabbins — tout comme il est interdit de faire ce qui est interdit, il est interdit de ne pas faire ce qui est permis.

A Change is Gonna Come, Bring it on Home to Me, a Change is Gonna Come, Blowing in the Wind, God Bless the Child, Up on the Roof, Baby Please Don’t Go.

L’expérience américaine est, enfin, tragique. Non pas parce que notre pays est maléfique, mais parce qu’il est un pays. C’est le vaste conglomérat de groupes séparés avec non seulement des opinions différentes mais avec des différences irréconciliables. Et pourtant, les différences doivent être réconciliées, et peu importe combien d’efforts sont déployés vers cet objectif, il y aura toujours des injustices, des tragédies, des crimes et des erreurs.

La grande poésie de l’Amérique est née dans le passage du milieu et a persisté pour devenir la musique de notre monde.

Notre pays a été nommé d’après l’explorateur Amerigo Vespucci. Amer est similaire à, et peut-être dérivé de, marah: l’hébreu pour amer. Moïse, à son tour, a été interdit d’entrer en Canaan à cause de ses actions aux eaux amères. Dieu lui a dit de s’adresser à la roche et les eaux jailliraient. Moïse, au lieu de cela, frappa la roche, deux fois. L’incident n’a pas été mentionné jusqu’à ce que Moïse se tienne sur les hauteurs surplombant Canaan. Dieu lui a dit qu’il ne devait pas entrer, à cause de sa désobéissance.

Mais, mythologiquement, il n’a pas été puni, mais épargné de l’expérience de son peuple vivant en liberté.

À la conclusion du Deutéronome, Moïse chante une chanson d’adieu, et des pressentiments de bénédictions et de paix. Il s’est trompé, comme cela a été prouvé lorsque ses charges ont traversé le Jourdain.

La Chanson a été poursuivie, ici, par le blues.

Que Dieu bénisse l’Amérique.