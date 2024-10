Et si 2003 s’était déroulé différemment ? Et si, au lieu d’envahir le pays, les Américains avaient simplement tué Saddam et ses cercles intérieurs dans une frappe ciblée ? Il n’y aurait peut-être pas eu d’insurrection, pas de massacre sectaire, pas de triomphe iranien éventuel. Ou, pour revenir à la Seconde Guerre mondiale, que se serait-il passé si les Alliés avaient chargé Oppenheimer de concentrer son génie scientifique sur le développement de missiles au lieu de bombes atomiques, avec l’objectif de détruire Hitler et ses conseillers dans le Nid de l’Aigle ? Que, pour le dire franchement, s’ils avaient ciblé Hirohito au lieu d’Hiroshima ? Cela n’aurait-il pas sacrifié une vie pour des milliers d’autres ?

Ce n’est guère une nouvelle question. J’ai grandi avec. Ma grand-mère, cynique après une vie de projets militaires catastrophiques qui l’ont vue survivre à la chute de l’Empire austro-hongrois, à la perte de deux guerres mondiales et à l’occupation soviétique de son pays, accueillait perpétuellement les conflits mondiaux avec le commentaire que ‘les gros bonnets avec leurs grandes idées devraient se battre directement’ et laisser les civils en dehors de cela. Mais, pour citer à contrecœur Steve Bannon, c’était un rêve pipe, car ‘les aristos ne se battent jamais’.

Et en fait, au cours des dernières décennies, des dictateurs psychopathes non seulement ont échappé à la punition, mais ont été autorisés à vivre confortablement en exil à l’étranger. C’est ce qui est arrivé à Baby Doc Duvalier, l’ancien despote haïtien, ou à Jean-Bédel Bokassa de la République centrafricaine, qui se sont tous deux retrouvés à mener la grande vie en France. Alfredo Stroessner du Paraguay, protecteur de Josef Mengele et tueur d’opposants politiques, a été accueilli par le Brésil. La théorie derrière cette approche douce était qu’un dictateur acculé se battrait jusqu’à la mort, prolongeant ainsi l’effusion de sang. Offrez-lui une issue attrayante, et plus de massacres pourraient être évités.

Au fil du temps, cependant, cette solution est devenue moins acceptable pour l’opinion publique mondiale, annonçant notre ère actuelle de sanctions et de mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale. L’approche semblait pertinente sur le papier, mais en vérité, la CPI manque de véritable pouvoir et a rarement prouvé son efficacité, que ce soit comme moyen de dissuasion ou comme instrument de justice. Demandez simplement à Vladimir Poutine.

L’approche israélienne, donc, représente un recadrage bien plus impressionnant de la question de la responsabilité. Comme nous l’avons découvert, la guerre suppose toujours une culpabilité collective. Mais les civils méritent-ils vraiment plus de punition pour les décisions de leurs dirigeants que ces derniers eux-mêmes ? ‘Ils ont suivi’, pourrions-nous dire. Et c’est vrai. Trop souvent, en effet, des dirigeants fanatiques peuvent compter sur l’enthousiasme hystérique des masses. ‘Ils les ont élus’, soulignons-nous, et cela s’applique parfois aussi.

Pourtant, les populations civiles sont généralement motivées par peu plus que la chance de prospérer. La plupart des gens, de plus, ne sont pas des héros de la résistance. Les électeurs américains n’ont pas choisi un président en sachant qu’il deviendrait obsédé par des ADM inexistantes en Irak. En résumé, les décisions fatidiques sont prises au sommet. Que fait une entreprise lorsqu’elle est en difficulté ? Licencie-t-elle tout le personnel ou remplace-t-elle le PDG ? N’est-il pas alors à la fois plus juste et, pourrait-on dire, plus efficace de s’en prendre aux dirigeants ?