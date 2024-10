Lorsque je marche jusqu’à mon supermarché local dans le nord de Belfast, le trajet me fait traverser une zone catholique et nationaliste, marquée par des drapeaux palestiniens, jusqu’à la limite d’une zone protestante et loyaliste, où des drapeaux israéliens flottent, aux côtés de drapeaux de l’Union, depuis les maisons mitoyennes. La marche de 10 minutes me conduit d’une zone où l’État britannique est une imposition étrangère à une autre où il est la source de l’auto-définition ethnique : pour les deux communautés, le conflit israélo-palestinien sert de proxy symbolique utile pour cette rivalité ethnique réprimée. Le supermarché lui-même est sur un terrain neutre : il se trouve sur ce qui était autrefois des maisons mitoyennes victoriennes, dont le reclassement en parc commercial ‘a définitivement séparé et ségrégué [les] deux zones tout en interdisant également de manière décisive toute future expansion du territoire catholique’. À un niveau local, ainsi qu’à un niveau national, le changement démographique, et les relations de pouvoir changeantes qu’il implique, est l’un des moteurs centraux du conflit ethnique.

Bien que cette dynamique puisse sembler exotiquement irlandaise aux yeux des Britanniques du continent, elle ne devrait pas l’être. Le discours entourant la guerre de Gaza s’est, au cours de l’année passée, nettement détaché des causes et de la conduite de la guerre elle-même, devenant plutôt un moyen symbolique sûr pour une nouvelle politique britannique multiethnique d’exprimer ses propres angoisses et aspirations démographiques domestiques. Pour l’influenceuse conservatrice Bella Wallersteiner, les manifestations pro-Palestine ont déclenché sa conversion damascène de l’advocacy pour l’immigration de masse à la vue que ‘le multiculturalisme a échoué‘ et ‘le nombre de migrants devra diminuer‘. Lorsque Kemi Badenoch a souhaité revendiquer son rôle de championne d’une politique d’immigration nouvellement sensée, en faisant remarquer que ‘nous ne pouvons pas être naïfs et supposer que les immigrants abandonneront automatiquement les hostilités ethniques ancestrales à la frontière’, l’exemple qu’elle a choisi pour étayer son propos, plutôt que quelque chose centré sur la Grande-Bretagne, était ‘le nombre de récents immigrants au Royaume-Uni qui haïssent Israël’.

Inversement, les députés travaillistes menacés électoralement par le vote pro-Gaza parmi les électeurs ethniques Mirpuri soulignent leurs références pro-palestiniennes, au point que Jess Phillips a fait la remarquable, bien que peu probable, affirmation qu’un médecin palestinien du NHS lui a accordé un traitement préférentiel pour récompenser sa position. L’auto-expulsion de la baronne Warsi du Parti conservateur a été la conséquence de avoir traité Rishi Sunak et Suella Braverman de ‘coconuts’ — c’est-à-dire de traîtres à la race — pour avoir soutenu Israël. Bien que la logique culturelle de sa revendication soit incompréhensible, c’est un autre exemple frappant du tri de la politique partisane britannique le long de lignes ethniques et sectaires dans lesquelles le conflit palestinien, pour des raisons qui restent obstinément non articulées, est devenu une ligne de fracture majeure.