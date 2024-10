Mais au milieu du XVIIIe siècle, les puritains de la Nouvelle-Angleterre étaient devenus l’establishment et, tout comme leurs ancêtres avaient autrefois dénoncé la Réforme anglaise pour son traditionalisme stérile, ils furent attaqués par des prédicateurs enflammés convaincus que seuls eux pratiquaient le véritable christianisme biblique. Les soi-disant ‘évangéliques’ du Grand Réveil ont contribué à faire d’une nation les colonies américaines en répandant leur foi à travers les frontières coloniales et les communautés disparates qui y vivaient. L’évangélisme est devenu la religion américaine caractéristique, et son esprit du Nouveau Testament — agité, fervent, non conformiste, le plus heureux lorsqu’il fomentait un réveil ou une rébellion — a sous-tendu l’individualisme démocratique qui a informé la constitution de la nouvelle république.

Bruce Gordon termine son récit de la Bible en Amérique en 1945, avec l’évangélisme en retrait suite au procès de Scopes, qui opposait le darwinisme à des interprétations littérales de la Genèse. On se demande ce qu’il penserait de l’évangélisme MAGA et de la Bible God Bless the USA. Il est facile d’oublier que, avant les années quatre-vingt, la montée d’une droite chrétienne belliqueuse et revancharde ne semblait pas inévitable : le passage de Roe v Wade n’était pas une grande préoccupation pour la plupart des dirigeants évangéliques en 1973, et en 1980, les électeurs évangéliques blancs se sont à peine divisés en faveur de l’enseignant de l’école du dimanche baptiste du Sud, Jimmy Carter. Avec des idéologues conservateurs comme Jerry Falwell prêts à assumer le leadership du mouvement, ce serait la dernière fois que les évangéliques et le Parti démocrate se retrouveraient du même côté d’une élection présidentielle.

La victoire de Trump en 2016 a donné à ses partisans évangéliques au moins une partie de ce pour quoi ils avaient longtemps milité. Sa Cour suprême a conduit à l’annulation de Roe v Wade, un résultat pour lequel beaucoup avaient ardemment prié depuis les années quatre-vingt. Et le déménagement en 2018 de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem a été marqué par des prières de pasteurs particulièrement fondamentalistes qui, sur la base d’interprétations farfelues des prophéties du Nouveau Testament, soutiennent un Israël expansionniste dans l’espoir joyeux que la guerre au Moyen-Orient déclenche la Fin des Temps.

Et pourtant, l’évangélisme MAGA aujourd’hui est un mouvement ancré dans la faiblesse, et non dans la force. Seulement 7 % des Américains de la génération Z s’identifient comme des protestants évangéliques blancs (contre 35 % qui sont ‘sans affiliation religieuse’), et parmi ceux-ci, l’assistance aux cultes et la connaissance biblique sont en baisse. Comme les premiers chrétiens qui ont écrit le Nouveau Testament, les évangéliques sont à nouveau une secte assiégée, de plus en plus marginale, craignant la persécution. En un sens, c’est là qu’ils se sentent toujours le plus à l’aise. Alors que le libéralisme laïque continue son invasion progressive de la culture américaine, Trump apparaît comme un homme fort capable de tenir l’obscurité à distance.

Trump n’est pas le premier président américain à produire sa propre édition de la Bible. En 1820, Thomas Jefferson a créé une version du Nouveau Testament avec un rasoir et de la colle, omettant le surnaturel et ne gardant que ce qu’il considérait comme les enseignements essentiels de Jésus sur la compassion pour les pauvres et les exclus. La Bible MAGA est un type différent de travail de découpage-collage. Bien qu’elle conserve l’humeur rebelle et iconoclaste du Nouveau Testament, sa vision de Jésus est moins celle du sauveur des évangiles que celle du Christ des Révélations : un roi-guerrier trempé de sang prêt pour un affrontement imminent avec les forces du mal. À l’approche du jour des élections et alors que Trump se prépare à contester le résultat s’il perd, de nombreux adorateurs extrémistes croient qu’une bataille se profile, et ils identifient explicitement l’establishment de Washington avec les armées de Satan. Reste à voir si le livre qui a aidé à créer la démocratie américaine jouera un rôle dans sa chute.