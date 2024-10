L’inquiétude d’Enright selon laquelle les électeurs n’écoutent pas les politiciens la marque comme une personne de Harris ; les partisans de Trump ont tendance à voir le problème comme des politiciens qui n’écoutent pas les électeurs. Les élections américaines opposent un parti du Système (les démocrates de Harris) à un parti de l’Électorat (les républicains de Trump). Naturellement, les étrangers inquiets se rallieront au côté de Harris. Ils connaissent le système américain, en dépendent et obtiennent toutes leurs nouvelles de celui-ci. Ils ne connaissent généralement pas l’électorat américain et ne pensent pas en dépendre. Ils pourraient être sur le point de découvrir qu’ils ont tort. Récemment, il y avait des espoirs de réconciliation entre l’électorat enragé du pays et les élites qui dirigent son système en panne. Avec moins de deux semaines avant que les Américains ne comptent leurs bulletins, ces espoirs risquent d’être anéantis.

Pour un Américain vivant la saison électorale, les choses semblent très différentes. Il n’y a rien de secret dans la psyché américaine de nos jours. Kamala Harris décrit l’ancien président Donald Trump comme « instable et déséquilibré », et le compare à Hitler. Et il la décrit comme ayant « les facultés mentales d’un enfant ».

Plus la culture américaine se répand rapidement, moins les étrangers semblent la comprendre. En octobre, la romancière irlandaise Anne Enright a partagé quelques réflexions sur les élections américaines. «[T] ces politiques se déroulent dans une partie secrète de la psyché américaine », a-t-elle écrit. « Les mots qui ne sont pas dits sont plus importants que ceux prononcés à voix haute, et les électeurs n’écoutent pas leurs politiciens de manière réelle. »

Le temps dira si Kamala Harris était un choix adéquat pour remplacer Joe Biden, une fois que son incapacité liée à l’âge ne pouvait plus être dissimulée. Mais la méthode de sa sélection a scellé la compréhension du public des démocrates comme le parti des élites riches — ce qui n’est pas une bonne chose cette année. Cacher l’état de Biden a nécessité la collusion de tout le parti, Harris incluse. Cela a arraché le choix du candidat démocrate de 2024 aux électeurs de base et l’a remis aux milliardaires soutenant le parti dans la finance, le divertissement et la technologie. Le parti prend un profil de gros chat. Il a compté sur des ruses pour choisir son candidat présidentiel lors des trois dernières élections. En 2016, la présidente officiellement neutre, Debbie Wasserman Schultz, a travaillé dans l’ombre pour écarter le défi du socialiste Bernie Sanders à Hillary Clinton. En 2020, des donateurs et des stratèges, désespérés de unifier les factions du parti contre Trump et (encore une fois) de contrecarrer Sanders, ont sauvé la candidature défaillante de Joe Biden en purgeant d’autres modérés. La victoire de Biden était une validation de leurs tactiques. Mais ils ont nui aux États-Unis — car les factions qui ont ouvert la voie à Biden devraient toutes être payées lorsque les démocrates prendraient le pouvoir. L’administration Biden était une junte d’intérêts spéciaux — Black Lives Matter, des activistes immigrants et transgenres, des magnats de l’énergie verte, des néoconservateurs — sans, nous réalisons maintenant, aucune intelligence directrice à son centre. Garder ces intérêts spéciaux ensemble a coûté de l’argent. C’est ainsi que la dette américaine a explosé à des niveaux historiques.

Comme un président est supposément puissant, on supposait que destituer Biden nécessiterait son assentiment. Ce n’était pas le cas. Une fois que Biden a trébuché lors d’un débat en juin dernier, une grève de financement appelée par les milliardaires du divertissement et de la finance a fait le travail. L’héritière de dessins animés Abigail Disney, le milliardaire de la cryptomonnaie Mike Novogratz, le fondateur de Netflix Reed Hoffman ont coupé les vivres au parti jusqu’à ce qu’il accepte de remplacer Biden en tête de liste. En un sens, peu importe quel politicien le système choisit. Le parti n’appartient pas aux électeurs mais aux groupes d’intérêts, comme c’était le cas entre l’ère dorée et les réformes qui ont démocratisé le processus de nomination au début des années soixante-dix.

Donald Trump a transformé cela en un handicap pour les démocrates. Les travailleurs se souviennent avec nostalgie de l’économie telle que Trump l’a gérée pendant les trois années précédant l’urgence Covid. Ce n’était pas parfait : la croissance était inférieure à celle sous Obama. Mais elle était mieux répartie. Le quart le plus bas des travailleurs a vu ses salaires réels augmenter de 5% sous Trump, la première amélioration soutenue pour les pauvres travailleurs depuis le 20ème siècle. La grande surprise des sondages de l’élection de 2024 — le plus haut soutien républicain parmi les hommes noirs depuis 1960 — s’explique plus plausiblement par des réalisations économiques concrètes que par les facteurs intangibles que les commentateurs évoquent habituellement, de l’ostentation « ghetto » de Trump à ses problèmes avec le système judiciaire.