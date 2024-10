La démocratie parlementaire britannique est régie par la simple règle selon laquelle celui qui contrôle une majorité au parlement est Premier ministre. Cependant, dans sa sagesse, William Hague a changé les règles de sorte que le leader conservateur peut théoriquement être quelqu’un qui ne bénéficie même pas d’une majorité de soutien parmi ses propres députés. Lors des deux occasions où cette possibilité s’est réalisée, le résultat a été désastreux : Duncan Smith en 2001 et Truss en 2022. C’est maintenant une réelle possibilité à nouveau.

Le décompte final des votes pour les trois candidats restants a vu Kemi Badenoch recevoir 42 votes, Robert Jenrick 41 et James Cleverly 37. En effet, chaque candidat avait le soutien d’un tiers seulement du parti parlementaire, avec deux tiers s’opposant à eux — souvent de manière viscérale. Peu importe comment les partisans de Cleverly se répartissent au cours des jours et des semaines à venir, la décision n’est plus la leur, mais celle des membres. D’après les conversations que j’ai eues avec des sondeurs, des députés Tory et des aides du parti au cours des dernières semaines, il y a toutes les chances que Jenrick obtienne maintenant suffisamment de partisans de Cleverly pour se déclarer le choix du parti parlementaire, seulement pour que Badenoch revendique la couronne quoi qu’il arrive.

Si cela se produit, indépendamment de ses attributs, Badenoch sera contrainte de fonder son leadership sur des bases fondamentalement instables, une tribune Tory au sommet d’un parti parlementaire mal à l’aise. Ce serait désastreux.

La deuxième leçon est encore plus cruciale. Les seules deux instances où les députés ont opté pour un ultra de droite plutôt qu’un adversaire modéré sont survenues lors de moments de crise nationale perçue, lorsque le désir d’une vie tranquille n’était plus tenable. En 1975, Thatcher a été choisie comme candidate contre-révolutionnaire pour mettre fin à l’État social-démocrate d’après-guerre — du moins tel que elle et ses partisans le voyaient. Les échecs de Ted Heath et Harold Wilson, la crise du FMI de 1976 et l’Hiver du mécontentement de 1978/79 avaient créé un sentiment d’urgence nationale, nécessitant une réponse différente de celle qui avait précédé. En 2019, quelque chose de similaire était vrai après trois ans de stagnation parlementaire suite au référendum de l’UE de 2016. Lorsqu’on lui a présenté le choix, le Parti conservateur a conclu — à contrecœur — que le radicalisme était sa seule option de survie.

Ce qui est si frappant dans le scrutin d’aujourd’hui, c’est qu’il semble que le Parti parlementaire conservateur ait une fois de plus conclu que la crise à laquelle il fait face, ainsi que le pays, nécessite une révolution. Ainsi, les deux candidats qui se présenteront maintenant devant les membres offrent différentes formes de radicalisme : Badenoch propose une forme instinctive de Tory moderne qui s’oppose à la propagation du légalismes de gauche et à son partenaire fourre-tout ‘wokeisme’, que ce soit sous la forme de législation sur l’égalité, de lois sur les trans ou d’exigences DEI. Jenrick, en revanche, propose une critique plus traditionnelle des politiques d’immigration britanniques avec des promesses de retour à la souveraineté, bien qu’avec une analyse contemporaine de l’échec de l’État britannique. Les deux promettent des formes de contre-révolution, celle de Jenrick de l’État blairiste et celle de Badenoch de l’esprit progressiste lui-même.

Si l’un d’eux doit réussir en tant que véritable Tory contre-révolutionnaire à l’image de Thatcher, ils auront besoin d’une bonne dose de ce que leur adversaire propose et plus encore. Jenrick manque de l’élan jacobite des véritables radicaux Tory : Bolingbroke, Disraeli, Churchill et Thatcher ; Badenoch du cadre analytique plus large qui a rendu Thatcher réussie. Et ce qui leur manque encore à tous les deux, c’est l’armée idéologique engagée dans une cause dont tout bouleversement a besoin. En 1975, Thatcher avait son propre groupe de réflexion, le Centre for Policy Studies, plus les pionniers qui l’avaient précédée, y compris notamment l’Institute for Economic Affairs. Aujourd’hui, il est difficile de voir la même énergie intellectuelle nulle part à Westminster.