Sur TikTok, la BBC diffuse un livestream d’une veillée à Buenos Aires ; des femmes dans la vingtaine se rassemblent avec des bougies et des franges, chantant des ballades de One Direction avec de forts accents. La nouvelle de la mort soudaine de Liam Payne à l’âge de 31 ans a éclaté pendant la nuit ; les timelines X fouillent des photos de ‘scène de crime’ provenant de la chambre d’hôtel du chanteur. La base de fans est en crise. ‘Savait-il seulement à quel point il comptait pour nous ?’ plaide l’une d’elles. Une vidéo d’un club au Royaume-Uni capture le moment où la mort de Payne a été annoncée — vers minuit mercredi. Elle devient virale. Le DJ honore le moment en jouant une chanson de 1D ; des filles pleurent en dansant. Pour les ‘Directioners’ d’origine, c’est un moment de changement ; c’est la première fois que beaucoup d’entre eux vivent la mort d’un idole adolescent.

Il est facile d’oublier à quel point One Direction était autrefois un grand événement. Bien que pour ma part, ce soit un véhicule pour un délicieux mépris adolescent, ce groupe forgé par X-Factor a fait son chemin depuis l’esprit de Simon Cowell jusqu’aux rêves et aux journaux d’une génération de filles adolescentes. La contagion était si répandue que la phrase générale ‘dans une direction’ ne pouvait être prononcée dans une salle de classe sans qu’au moins quelques filles ne poussent des cris. Ces fangirls de Harry Styles (car c’était toujours Harry, et non Liam, qui attirait le plus d’attention) sont maintenant des femmes professionnelles se précipitant vers la trentaine — qui gardent encore une faible flamme pour le quintette aux cheveux en bataille, et qui prévoient toujours de marcher dans l’allée sur Story of my Life. Une amie d’école se souvient avec nostalgie du concert à l’O2 pour leur tournée Take Me Home en 2013. ‘D’une certaine manière, nous avons tous grandi avec les garçons de One Direction,’ me dit-elle, avec une révérence que l’on n’avait pas entendue depuis la mort de la Reine.

Le départ de Zayn Malik en 2015, suivi de ‘l’interruption indéfinie’ du groupe, a provoqué une période de deuil comparée à l’époque — au grand désarroi de la plupart — au départ de John des Beatles en 1969. Si l’assassinat de Lennon avait eu lieu à l’ère de X de Musk plutôt que dans le fax-tastique 1980, la réponse aurait probablement été similaire à celle du lit de conspiration de World of Payne d’hier matin. Car la réponse des réseaux sociaux à la mort de Liam Payne était, pour le dire simplement, un désordre. Elle représente le fond du baril de la panique fiévreuse détachée de la réalité, un sentiment frénétique non tempéré par le contexte. Twitter est inondé d’images non vérifiées d’une télévision brisée, d’une salle de bain sale éparpillée de papier aluminium brûlé, de briquets, de poudre blanche sur un bureau et d’un couvercle de canette de soda noirci. Une source douteuse parle d’une tentative droguée de sauter dans une piscine depuis un balcon. D’autres blâment l’ex-petite amie de Payne, Maya Henry, dont le roman à clef, Looking Forward, censé être basé sur leur relation tumultueuse, vient de sortir. Dans celui-ci, le personnage principal, Mallory, commence à sortir avec Oliver, un ancien membre du groupe au nom clin d’œil 5Forward. Oliver est violent, accro et menace constamment de se suicider.