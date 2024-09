Au cours de son histoire précoce — mais pas au cours des quatre dernières décennies et plus — les principales menaces à la sécurité d’Israël provenaient de ses voisins arabes. Cela a entraîné plusieurs guerres contre l’Égypte, la Jordanie, la Syrie et l’Irak. Mais à l’exception de la Jordanie, les ennemis arabes d’Israël étaient en réalité des mandataires d’une menace bien plus puissante : l’Union soviétique. Pour remplacer le pouvoir américain au Moyen-Orient, Moscou a fourni des milliers de chars et des centaines de jets au Caire, à Damas et à Bagdad. Des milliers de techniciens soviétiques et d’officiers de formation sont également venus, même si des officiers arabes étaient formés dans des académies soviétiques.

C’était une menace redoutable pour la survie d’Israël au cours de ses premières décennies. Mais personne là-bas n’a même envisagé la possibilité de frapper directement l’Union soviétique elle-même. En dehors de la certitude d’une réponse massive de représailles, il n’y avait tout simplement aucun objectif pertinent qu’Israël pouvait frapper, même si sa petite force aérienne parvenait à pénétrer l’espace aérien soviétique. De nos jours, cependant, tout est différent. Les milices chiites qui ciblent Israël depuis des années, et qui ont considérablement intensifié leurs attaques après le 7 octobre, sont entièrement armées et dirigées par l’Iran. C’est vrai dans tout le Moyen-Orient, du Hezbollah au Liban et des Houthis au Yémen à une paire de milices en Irak. Mais contrairement à l’Union soviétique, Téhéran ne bénéficie d’aucune immunité face à l’action israélienne.

La vulnérabilité cruciale est l’argent de l’Iran qui soutient les milices. Les combattants chiites d’Irak peuvent extorquer un peu d’argent des revenus pétroliers du pays. Le Hezbollah, pour sa part, reçoit un certain financement de la part d’acheteurs de diamants chiites en Sierra Leone et de contrebandiers en Amérique du Sud. Pourtant, au fil des ans, lui et ses cousins ailleurs dans la région sont devenus de plus en plus dépendants du financement qu’ils reçoivent de leurs maîtres à Téhéran. Coupez les fonds, alors, et ils se dessécheront rapidement car même les plus engagés doivent recevoir leur salaire pour nourrir leurs familles.