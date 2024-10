Le blitz de podcasts de Trump au cours des derniers mois — sur Kick avec Ross, sur X avec Elon Musk, sur YouTube avec Lex Fridman et Theo Von, et plus récemment sur le podcast de Ben Shapiro — a montré sa capacité à s’adapter à de nouvelles formes de médias. Cela a commencé dans les années 90, lorsqu’il a acquis une notoriété politique en tant qu’invité régulier à la radio. Il est ensuite devenu une célébrité nationale grâce à son rôle principal dans la télé-réalité The Apprentice. Il a candidaté à la présidence en 2016 principalement par le biais de son compte Twitter et, lorsque celui-ci a été désactivé en 2021, il est passé à sa propre plateforme de médias sociaux, Truth Social. Sa stratégie de campagne pour 2024 repose sur sa capacité à atteindre des électeurs peu informés qui ne prêteraient normalement pas attention à la politique. (Von est un comédien et Ross un joueur en ligne.) Du point de vue des communications, son approche a été étonnamment réussie et pourrait bien le ramener à la Maison Blanche. En réalité, tout le phénomène Trump n’est qu’une étude des médias — mais pourquoi, avec Kamala Harris n’apparaissant que maintenant dans des podcasts, ses opposants politiques ont-ils été si lents à en tirer les leçons ?

Chaque fois que j’essaie de comprendre notre époque, je me retrouve — comme le genre de personne qui sort sa Bible de poche à chaque occasion pour vérifier le verset pertinent — à chercher le texte de Martin Gurri de 2014, The Revolt of the Public. Gurri, un ancien analyste de la CIA devenu théoricien des médias, a décrit la dynamique dominante de notre temps : c’est ‘un épisode dans le concours primordial entre le Centre et la Frontière’, mais avec un nouvel arsenal d’armes mis à la disposition de la Frontière. ‘Chaque côté dans la lutte a un porte-drapeau : l’autorité pour l’ancien schéma industriel qui a dominé mondialement pendant un siècle et demi, le public pour la distribution incertaine s’efforçant de se manifester,’ a-t-il écrit.

Dans le passé, la Frontière devait se contenter de presses à un sou, de hebdomadaires alternatifs, de stations de radio de nuit ou, tout simplement, du pouvoir du ‘bouche-à-oreille’. Mais, avec le trafic public-à-public des médias sociaux, la Frontière a développé une capacité à communiquer avec elle-même à un volume stupéfiant et à changer les dynamiques sous-jacentes du discours politique. Pour Gurri, 2012 a été l’année charnière, où le trafic bidirectionnel des médias sociaux est devenu une force sociale à part entière, éclipsant les organes médiatiques traditionnels et créant un discours communicatif entièrement différent qui était mûr pour une exploitation politique. Gurri a auto-publié The Revolt of the Public et le livre est passé largement inaperçu, mais après la victoire de Trump en 2016, la thèse désormais déterrée de Gurri était la seule explication qui convenait vraiment.

Trump avait dit autant lors d’une réunion en 2013 avec des partisans républicains — une réunion rapportée des années plus tard par Politico — au cours de laquelle il a exposé son plan de campagne présidentielle peu probable. ‘Je vais aspirer tout l’oxygène de la pièce. Je sais comment travailler les médias d’une manière qu’ils ne détourneront jamais les lumières de moi,’ a déclaré Trump. Lorsqu’un participant lui a dit que la seule façon possible de mener une campagne était par des dépenses somptuaires en publicités payantes, Trump a répondu : ‘Je pense que vous avez tort’ — il atteindrait un ‘public de masse’ uniquement grâce aux nouvelles possibilités offertes par les médias gagnés.

Au départ, il a nié les évidents points d’entrée pour obtenir du temps d’antenne lors de sa candidature présidentielle — il manquait d’approbations et de financements, et était loin derrière des rivaux comme Jeb Bush et Scott Walker en matière d’accès aux médias conservateurs — Trump a habilement utilisé la nouvelle technologie. Twitter semblait juvénile pour un candidat à la présidence — personne d’autre ne l’utilisait vraiment — mais cela a permis à Trump de se rendre accessible et de présenter directement son cas aux électeurs. Il est devenu le protagoniste de l’élection, et, lorsque l’establishment a fait ce qu’il pouvait pour le mettre de côté, il a transformé l’establishment en l’antagoniste de son histoire, attaquant Megyn Kelly pour sa couverture de lui.