Cela laisse entrevoir une tendance plus large : bien que le RICO ait sûrement ravagé la mafia, les fondations sociales qui lui donnaient de la force se sont également effondrées. C’est assez évident démographiquement. Vers 1900, ce dédale de logements où Gallo a été tué accueillait environ 10 000 paisans, même si d’importants enclaves italo-américaines se sont développées de Providence à St Louis. Pourtant, vous êtes maintenant plus susceptible d’entendre du cantonais que du calabrais dans les rues de New York, avec seulement 5 % de la population de Little Italy se vantant d’un héritage provenant de Il Bel Paese. Et si cela rend le crime organisé plus difficile — les voyous n’ont plus de public captif à extorquer — la fuite vers les banlieues est révélatrice d’autres manières.

Lorsqu’elle a émergé pour la première fois, à l’aube du dernier siècle, la mafia pouvait recruter parmi des groupes de jeunes hommes pauvres, tout juste arrivés des bidonvilles napolitains ou des villes perchées siciliennes. Analphabètes en italien et ignorants de l’anglais, l’adhésion aidait les migrants à naviguer sur les chemins traîtres du capitalisme américain, surtout lorsque la discrimination de la société anglo-saxonne restait une menace omniprésente (bien que exagérée). Au cours des années 1890, plus de 20 Italiens ont été lynchés pour des crimes réels ou présumés, dont 11 en une seule journée à La Nouvelle-Orléans. Aussi tard qu’en 1969, des intellectuels de Yale pouvaient rire que si « les Italiens ne sont pas réellement une race inférieure, ils font la meilleure imitation de l’infériorité que j’ai jamais vue ». Cyniquement ou non, les mafieux justifiaient aussi leurs actions sur des bases ethniques. « Amitié, connexions, liens familiaux, confiance, loyauté, obéissance », a déclaré Joseph Bonanno, l’un des plus jeunes chefs de la mafia américaine. « C’était la colle qui nous tenait ensemble. »

De nos jours, les italo-américains font face à peu de choses pires que des blagues paresseuses. Plus précisément, ils ont balayé leur statut d’outsider et sont pleinement intégrés dans le courant principal américain, gagnant confortablement plus que la moyenne nationale. Il y a des congressistes italo-américains, et des gestionnaires d’actifs italo-américains, et un juge italo-américain à la Cour suprême. Il y a même une première dame italo-américaine : bien qu’elle soit née Jacobs, le grand-père de Jill Biden était un Giacoppo. Le besoin de la colle de Bonanno, en résumé, a disparu, anéanti par Michael Franzese et ses $15 médailles militaires. Et si même les restes de la Cosa Nostra succombent maintenant aux manies contemporaines américaines — le plus grand coup de la mafia depuis des années n’est survenu que parce que le tueur était devenu fou à cause de QAnon — des millions d’italo-américains honnêtes abandonnent aussi leur identité.

Le recensement américain le rend clair. À Philadelphie, par exemple, le nombre de personnes s’identifiant comme « Italiens » a chuté d’un quart en une décennie. Et bien que quelque 16 millions d’Américains se considèrent encore comme Italiens, en totalité ou en partie, c’est une baisse de 7 % également. Les données linguistiques sont également révélatrices. Entre 2001 et 2017, le nombre de personnes parlant l’italien à la maison a chuté de 38 %, une baisse particulièrement marquée chez les jeunes. Pas étonnant que ce soit l’une des langues les plus en déclin en Amérique. La religion, cet autre rempart de l’identité italo-américaine, est en train de changer dans le même sens. En 1972, 89 % étaient affiliés à l’Église catholique. Quatre décennies plus tard, ce chiffre était tombé à seulement 56 %. Tout cela est influencé par le mariage : dès 1985, plus des deux tiers des italo-américains de moins de 30 ans se mariaient en dehors de la communauté.

Au-delà des chiffres bruts, on ressent le passage d’un monde ailleurs. Pour la première fois depuis des années, la cuisine italienne n’est plus la cuisine préférée en Amérique, avec des cannoli et des ziti remplacés par des tacos mexicains. Et puis il y a la musique. Entre 1947 et 1954, environ 25 italo-américains ont dominé les charts pop du pays. De Frankie Valli à Perry Como, ils ont séduit le public avec leurs mélodies légères et leurs looks sombres, embrassant avec espièglerie leur italianità. Dans un duo de 1959 avec Dean Martin, intitulé de manière appropriée Nous sommes contents d’être italiens, Frank Sinatra a chanté pour le Chianti, et a expliqué que les linguini « me font tourner la tête ». Il va sans dire que, à une époque où les artistes latinos dominent, toute tentative de chanter sur les puntarelle et les anchois aujourd’hui serait moquée jusqu’à une tombe peu profonde.

“L’article du New York Times de 1944 évoquant la pizza comme ‘une tarte faite d’une pâte à levure’ semble aujourd’hui absurdement naïf”

Il y a une ironie ici. En affichant leur héritage, des icônes comme Sinatra l’ont d’abord rendu sexy, puis acceptable, puis routinier — puis finalement pas grand-chose. Bien sûr, la société italo-américaine ne va pas disparaître du jour au lendemain. D’une part, l’identité est plus que la langue ou Dieu. D’autre part, nous ne devrions pas généraliser. Ce Noël, et pour beaucoup d’autres à venir, les familles célébreront la Fête des Sept Poissons, une interprétation distinctement italo-américaine du repas festif. Non moins important, il reste des endroits où les anciennes coutumes conservent un certain pouvoir. Évitez les rats, et prenez le D Train vers le nord depuis Little Italy, et vous atteindrez bientôt une autre enclave ethnique. Cette fois, cependant, la communauté italienne du Bronx préserve davantage ce qui la rend spéciale, des fabricants de mozzarella et des magasins de pâtes fraîches à Notre-Dame du Mont-Carmel, un porte-bonheur néo-romanesque qui offre encore la messe en italien.