Depuis une génération, l’authenticité et des résultats tangibles manquent dans la politique américaine. ‘Je suis frustrée par une politique électorale qui n’est pas réactive au peuple américain,’ dit Eva Posner, une stratège politique libérale. ‘Le Parti démocrate devrait mieux savoir et faire mieux. Si vous parlez à la plupart des responsables démocrates, ils se soucient. Mais le manque de courage politique est stupéfiant.’

Certes, Trump a tiré un étrange profit politique de cette méfiance. Moins d’un tiers des électeurs de Pennsylvanie le considèrent comme une personne de ‘fort caractère moral’. Pourtant, les sondages révèlent également qu’une majorité de républicains, comme Carlucci, interprètent sa grossièreté comme une honnêteté ‘qui dit les choses telles qu’elles sont’. Et cela a des conséquences réelles tant à Erie que dans tout le Commonwealth. Aujourd’hui, les républicains de Pennsylvanie font maintenant plus confiance à Trump qu’aux médias traditionnels.

Au-delà de piquer un doigt dodu dans l’œil de l’establishment libéral, cependant, des gens comme Carlucci semblent également admirer Trump pour ses réalisations économiques — ou du moins ce qu’elle perçoit comme les échecs de ses successeurs.

‘Au-delà de piquer un doigt dodu dans l’œil de l’establishment libéral, les gens semblent admirer Trump pour ses réalisations économiques’

Une mère célibataire qui travaille comme assistante administrative dans une université locale, elle prévoit de voter avec son portefeuille. ‘Je ne pouvais pas voler Pierre pour payer Paul,’ dit-elle, ‘parce que Pierre est aussi fauché.’

Pour des raisons similaires, Carlucci se remémore les années Trump avec nostalgie. La hausse des loyers et des prix des courses signifie qu’elle a des difficultés d’une manière qu’elle n’avait pas il y a quatre ans. Cette année, un parent a payé les frais de scolarité de l’école catholique de son fils de 11 ans. ‘Ces quatre années sous Trump, ma vie était meilleure, et je me sentais en sécurité,’ dit-elle. ‘Quand on travaille dans un bon emploi, on ne devrait pas avoir besoin d’un deuxième ou d’un troisième emploi. Ce n’est pas juste pour mon enfant.’

Sa mémoire n’est pas défaillante. Avant le Covid, l’économie Trump affichait une croissance économique stable de 2,5%, une inflation basse de 1,9%, une augmentation robuste de 2,1% des salaires réels, et le taux de chômage le plus bas depuis le milieu des années soixante. Encadrées par la Grande Récession et l’inflation post-pandémique, les années Trump semblent remarquablement prospères, surtout pour les classes ouvrières et inférieures durement touchées par les hausses de prix.

Comme l’ajoute Posner, cela explique une raison clé de la popularité durable de Trump. Il peut mentir aussi facilement que la plupart des gens respirent, mais pour des électeurs comme Carlucci, sa présidence a amélioré leur vie de manière tangible. ‘Il est pompeux et arrogant,’ concède-t-elle. ‘Mais il a accompli ce qu’il s’était fixé comme objectif.’

Peut-être. Mais dans une ville aussi divisée qu’Erie, il faut être prudent. Dans le quartier de Carlucci, où les panneaux Trump sont courants, les partisans baissent leurs fenêtres et lancent des insultes depuis leurs voitures. Carlucci lève les yeux au ciel. ‘Vous ne changez l’avis de personne en agissant ainsi.’ Pourtant, par prudence, elle a conseillé à sa mère de 74 ans de ne pas mettre de panneau politique elle-même.

Au travail, en attendant, Carlucci garde ses opinions politiques pour elle. Il en va autrement pour d’autres. Des professeurs entrent régulièrement dans son bureau pour jurer et se plaindre de l’ancien président. Complètement inconscients que d’autres peuvent voir le monde différemment, ils la forcent, ainsi qu’un groupe furtif de compagnons MAGA, à rejoindre un chat secret sur Microsoft Teams. À l’église, ma mère de 81 ans a l’expérience inverse. Originaire du Mississippi et républicaine de longue date, elle rejette néanmoins Trump comme ‘dégoûtant’. Pourtant, elle n’ose pas partager ses véritables opinions et déranger la congrégation.

Tout le monde à Erie n’est pas si timide. Considérons Doug King. Un spécialiste de Shakespeare et professeur d’anglais à l’Université de Gannon, une conversion juvénile au catholicisme l’a poussé vers un conservatisme embryonnaire, associé à des principes pro-vie profonds.

De nos jours, King rejette la plupart des républicains comme des ‘idiots.’ Mais il rejette aussi les démocrates, dégoûté par leur soutien à l’avortement et aux aventures étrangères comme la guerre en Irak. ‘Quand nous nous immisçons dans les affaires des autres,’ dit-il, ‘vous avez besoin d’une mission claire pour savoir quand entrer ou sortir.’

Un acteur et musicien au style funky, qui travaille dans le milieu académique libéral, King admet librement qu’il ne correspond pas aux stéréotypes MAGA. Lorsque ses collègues professeurs découvrent qu’il soutient Trump, ‘leurs mâchoires tombent.’

Comme Carlucci, King n’est pas insensible aux défauts de Trump. ‘Il n’est pas pro-vie,’ concède-t-il, mais il fera ‘moins de mal’. En tant que personne qui a toujours nagé à contre-courant — avant d’entrer dans le milieu académique, il a passé ses 20 ans à suivre le Maharishi Yogi — King est un autre habitant d’Erie attiré par le statut contre-culturel de Trump. ‘J’ai tendance,’ dit-il, ‘à soutenir le perdant.’

Ici, le professeur partage beaucoup avec Tecumseh Brown-Eagle. Un natif d’Erie et enthousiaste de Trump, le comptable de 67 ans est né dans une famille noire mais a changé son nom pour refléter son ascendance amérindienne. ‘C’est définitivement l’histoire du perdant,’ souligne Brown-Eagle, un ancien démocrate, à propos du baron de l’immobilier. ‘C’est un perdant pour une raison stupide : il est réussi.’

Comme King, Brown-Eagle est un chercheur. Un converti musulman qui a étudié le judaïsme, il a parcouru le monde en tant que membre de l’équipe américaine de karaté. Voyant un esprit semblable en Trump, il l’appelle un ‘mouton noir’ qui a le courage de dire ce que tout le monde pense. ‘Ils lui mettent tellement de pression,’ dit-il. ‘Il ne peut pas être un faux type. Nous sentons qu’il est harcelé.’

King fait un point similaire. ‘C’est ce taureau dans un magasin de porcelaine. Ce n’est pas que Fox News l’aime, ou que les républicains l’aiment. C’est que l’establishment le déteste.’

Cela semble suffire à ce trio d’électeurs d’Erie. Mais la politique a aussi ses limites. Quelles que soient les pancartes qu’elle colle dans son jardin, Carlucci note également qu’elle et sa mère ‘très démocrate’ ont décidé de ne pas avoir de discussions politiques à la maison. ‘C’est stupide,’ rit-elle, ‘de ne pas se parler à cause de deux personnes que nous n’avons jamais rencontrées.’ Il semble que le mantra de Joy Division ait finalement des limites.