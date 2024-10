Et bien que cela soit risible, au moins cette idée peut être comprise de manière basique. Ce n’est pas toujours vrai, par exemple lorsque l’auteure affirme qu’en regardant les victimes de violence basée sur le genre, « les gens sont ciblés pour préserver l’hypervalorisation de la masculinité, et les victimes ne sont pas seulement des personnes qui ont été assignées femmes à la naissance ». Je n’ai aucune idée de ce que Khader veut dire par là. Peut-être que mon cerveau de féministe blanche n’est tout simplement pas à la hauteur d’une telle sagesse intersectionnelle.

En un sens, il est presque trop facile de se moquer de Faux Féminisme, rempli à craquer de tout ce non-sens pseudo-intellectuel. Pourtant, je pense que Khader et les autres comptent vraiment. Après tout, chaque ajout à l’écurie des « féministes blanches » déforme finalement ce qu’est réellement le féminisme mainstream. Plutôt que de s’engager sérieusement avec une idéologie sérieuse, avec une histoire et de profonds débats internes, cela crée plutôt un épouvantail. Le féminisme, soutiennent de manière désinvolte Khader et ses collègues, ne concerne désormais guère plus que le rouge à lèvres et les promotions au travail.

Et si cela suffit à rendre le féminisme généralement — bien que les girlbosses devraient sûrement être critiquées, il y a clairement plus que cela en nous — des livres comme Faux Féminisme sont tout aussi toxiques d’un point de vue racial. Pas une seule fois en plus de 40 ans d’activisme je n’ai été témoin d’une véritable féministe plaidant exclusivement pour les femmes blanches. En effet, j’ai passé mes premières années dans le mouvement de libération des femmes, tout au long des années quatre-vingt, à discuter de la véritable intersectionnalité : comment le féminisme devait représenter et inclure toutes les femmes sinon le progrès ne signifiait rien. Des droits à l’avortement à la lutte contre la violence masculine, je n’ai jamais été dans un groupe qui n’était pas racialement et ethniquement diversifié.

C’est tout aussi vrai en ce qui concerne des luttes spécifiques. Considérons la polygamie, que beaucoup des féministes noires et asiatiques avec qui j’ai travaillé considèrent comme une forme de contrôle patriarcal. Pourtant, Khader rejette cette opinion comme étant un « impérialisme blanc » — ignorant habilement le fait que de nombreuses femmes ex-musulmanes abhorrent l’islamisme et la culture qu’il apporte. Si, alors, l’insulte de « féminisme blanc » est sexiste, elle est aussi raciste. En refusant de donner aux femmes de couleur une quelconque capacité d’agir dans la formation de leur propre féminisme, cela suppose de manière condescendante qu’elles ont simplement été dupées par leurs néfastes sœurs blanches.

Je ne veux pas être injuste ici. Khader écrit certainement bien, et certaines parties de son livre sont méticuleusement recherchées. Le chapitre sur le « mythe de l’individualisme » — où elle décrit l’histoire du travail non reconnu des femmes — était particulièrement éclairant. Pourtant, entre généralisation et cliché, elle ne parvient finalement qu’à ignorer la plupart des réalisations des féministes, qu’elles soient blanches ou non, au cours du dernier siècle ou plus. Dites ce que vous voulez sur Susan B. Anthony, et même selon les normes de son époque, elle était assez progressiste sur les questions de race, il est sûrement mieux qu’elle ait poussé les femmes vers l’urne que de simplement rester à la maison ? Cela ne veut pas dire, bien sûr, que le féminisme commence ou se termine avec Suffs. C’est juste que la marche de la libération des femmes est longue, et chaque étape sur le chemin mérite d’être mémorisée.