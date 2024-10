Alors, les récentes manœuvres de Meloni pourraient-elles signaler un retour à ses racines radicales ? Je ne le pense pas. Au fond, cette histoire concerne moins la politique — et plus l’argent froid et dur, tant en Italie qu’ailleurs. C’est assez clair si vous mettez de côté les arbres, Meloni et Musk, et que vous vous concentrez plutôt sur la forêt : le Conseil Atlantique qui a offert à Meloni son prix. Le think tank décrit euphémiquement comme une organisation non partisane qui ‘galvanise’ le leadership mondial des États-Unis et encourage l’engagement avec ses amis et alliés. En termes simples, cela signifie que le Conseil Atlantique existe pour promouvoir les intérêts des entreprises américaines — et les intérêts impériaux américains plus généralement. Fondé dans les années soixante, pour renforcer le soutien politique à l’Otan, il reste aujourd’hui actif sur les questions de sécurité transatlantique.

Plus précisément, les partenaires corporatifs et les bailleurs de fonds de l’organisation incluent de nombreuses grandes entreprises américaines, opérant dans les domaines de la finance, de la défense, de l’énergie et de la technologie. Une gamme de gouvernements de l’Otan soutient également le Conseil Atlantique, tout comme l’alliance elle-même. Pas étonnant qu’il ait acquis une réputation pour faire pression agressivement en faveur des intérêts financiers et corporatifs américains dans le monde entier. En 2014, par exemple, FedEx s’est associé au Conseil Atlantique pour construire un soutien en faveur du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), un accord commercial proposé entre l’UE et les États-Unis visant à protéger les entreprises transnationales de la surveillance publique, et qui a finalement été abandonné face à l’opposition publique.

Plus récemment, la fuite des câbles diplomatiques américains de WikiLeaks a révélé que le Conseil Atlantique a travaillé en étroite collaboration avec Chevron et ExxonMobil pour saper une proposition législative brésilienne visant à accorder à Petrobras, une entreprise publique locale, le contrôle principal des champs pétroliers au large des côtes du pays. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’organisation s’est distinguée par son approche va-t-en-guerre du conflit, peut-être pas surprenant compte tenu du nombre d’entreprises de défense parmi ses soutiens.

Étant donné tout cela, on pourrait raisonnablement spéculer que le soutien du Conseil atlantique à Meloni a peu à voir avec la politique partisane américaine — l’organisation est, en fait, assez éloignée du trumpisme — et davantage avec l’expansion de l’influence du capital américain dans le Bel Paese. Même la relation amicale de Musk avec le Premier ministre semble concerner plus que de simples ‘valeurs partagées’ et des sentiments doux. En juin, le gouvernement italien a approuvé un nouveau cadre réglementaire qui permet aux entreprises spatiales étrangères d’opérer dans le pays. Il n’est un secret pour personne que, dans ce contexte, Musk vise à faire de Starlink le principal fournisseur d’accès à Internet ‘zone blanche’ du pays, en d’autres termes pour les endroits non couverts par des alternatives filaires ou mobiles. Cela, à son tour, a le potentiel de déplacer des rivaux nationaux comme Open Fiber et Tim, que Musk accuse d’entraver le déploiement de son Internet haut débit.

Musk n’est pas le seul investisseur américain à se rapprocher de Meloni. Après son retour de sa fête à New York, elle a également rencontré Larry Fink, président et PDG de BlackRock, la plus grande société d’investissement au monde. Avec des actifs d’une valeur de 10 trillions de dollars, la firme possède l’équivalent du PIB combiné de l’Allemagne et du Japon. En Italie même, BlackRock est confortablement le plus grand investisseur institutionnel étranger de la Bourse de Milan, détenant des participations substantielles dans certaines des plus grandes entreprises cotées du pays. La firme renforce également sa présence italienne ailleurs. Plus tôt cette année, par exemple, Meloni a supervisé la vente de l’ensemble du réseau fixe de Tim à KKR, un fonds américain qui compte BlackRock parmi ses principaux investisseurs institutionnels.

Au-delà du fait que le réseau représente un actif national stratégique, avec ses données utilisateur sensibles désormais effectivement sous contrôle étranger, ces diverses manœuvres représentent l’aboutissement d’une longue séquence de privatisations et de ventes d’actifs publics et privés italiens débutant dans les années 90. Une fois que vous associez cela aux plans futurs de BlackRock — entre autres, elle espère s’emparer des réseaux autoroutiers et ferroviaires de l’Italie, actuellement sous contrôle public ou semi-public — le pays semble destiné à devenir peu plus qu’un avant-poste du capital américain, perdant ce qu’il reste de sa souveraineté économique.