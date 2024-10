Le nouveau gouvernement travailliste semble aussi détendu à l’idée de développer une réputation de ‘État nounou’ qu’à celle d’être perçu comme un purveyor de désastre économique. À partir d’octobre de l’année prochaine, les publicités télévisées pour la malbouffe ne seront pas autorisées avant le watershed de 21 heures et les publicités en ligne seront complètement interdites. Des mesures sont en cours pour empêcher les enfants d’acheter des boissons riches en caféine et pour interdire à quiconque né après janvier 2009 d’acheter des cigarettes. Pendant ce temps, le NHS est prêt à entrer dans les lieux de travail pour vérifier notre poids, notre pression artérielle et notre cholestérol. Tout cela fait partie d’une initiative vers la médecine préventive au Royaume-Uni : un pays où l’obésité seule — touchant plus d’un quart de la population — coûterait au NHS plus de 6 milliards de livres par an. Comparez cela avec le Japon, où moins de 5 % de la population est obèse.

Y a-t-il quelque chose que Sir Keir pourrait apprendre des Japonais ? Ils ont certainement une meilleure alimentation. D’une part, il est facile de se procurer une large gamme de poissons frais, tandis que dans les supermarchés britanniques, beaucoup de nos poissons sont soit congelés, panés ou dégagent cette odeur de poisson caractéristique qui signifie qu’ils sont déjà en train de se gâter. Ajoutez à cela du tofu, des légumes frais et marinés, de la soupe miso et nattō — des fèves de soja fermentées collantes — et vous avez la base d’une alimentation très saine. De plus, dans la cuisine japonaise, il y a un accent sur des ingrédients de haute qualité, simplement préparés, avec relativement peu de sauces complexes susceptibles d’introduire de grandes quantités de graisse, de sucre ou de sel dans un repas. Les enfants japonais apprennent en profondeur la nutrition à l’école, et les déjeuners y sont préparés en tenant compte de strictes directives nutritionnelles. Les jeunes sont également enseignés à arrêter de manger lorsqu’ils se sentent 80 % rassasiés, sur la base que, à ce stade, ils ont mangé tout ce dont ils ont besoin et que le cerveau a juste besoin d’un peu de temps pour enregistrer le fait.

Cependant, il y a plus dans l’histoire que l’alimentation et la nutrition. Des gouvernements successifs remontant à la fin du 19ème siècle ont contribué à façonner les attitudes japonaises envers la santé physique — et pas toujours par souci direct du bien-être des gens. Certains des premiers nutritionnistes modernes du Japon ont travaillé pour les forces armées, essayant de renforcer les corps de leurs soldats dans les années 1860 et 1870. L’une des raisons pour lesquelles le Japon a abandonné sa prohibition bouddhiste sur la consommation de viande — ouvrant la voie à une première génération de ‘restaurants de ragoût’ — était l’espoir que la consommation de bœuf en particulier aiderait les soldats à guérir plus rapidement de leurs blessures. Tout le monde, de l’Empereur vers le bas, a rapidement commencé à manger du bœuf pour ses prétendus bienfaits pour la santé.