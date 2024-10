Les partisans des chapeaux en papier d’aluminium avertissaient déjà de cette perspective pendant le Covid, lorsque des mèmes Facebook saignants pour les yeux prédisaient un identifiant numérique mondial et des manœuvres sinistres pour établir un Gouvernement Mondial et une tyrannie numérique, tous alimentés par l’État de bio-sécurité. Et ils avaient bien raison : bien que ces voix aient probablement été trop imaginatives sur les détails, elles étaient également correctes dans leur direction. Au Royaume-Uni, avec son système de santé religieusement nationalisé, le vecteur le plus robuste pour l’identifiant numérique est vraiment le NHS.

Les restrictions de voyage international et les mandats de vaccination de l’ère Covid nous ont déjà amenés à mi-chemin. Il était impossible de voyager à l’international, pendant un certain temps, sans à la fois un identifiant biométrique et des données de santé individuelles : passeports nationaux et soi-disant « passeports de vaccination » respectivement. Et si l’œil de Sauron de Thiel est capable de rendre tous nos dossiers NHS interopérables, il peut sûrement les connecter aux numéros de sécurité nationale et aux données de passeport également. Alors pourquoi Starmer aurait-il même besoin de se battre pour une mesure aussi impopulaire que l’identifiant numérique directement, lorsque les besoins de notre saint NHS en font presque une inévitabilité ?

Mais la réalité est que peu importe ce que disent les mèmes : la tyrannie numérique arrive. Nous l’avons d’abord vue au Canada, lorsque Justin Trudeau a ouvert la voie à l’armement du système bancaire pour mettre fin à une protestation contre ses mandats de vaccination. Maintenant, le gouvernement de Starmer est sur le point de s’octroyer des pouvoirs pour exiger des informations de toute entreprise privée, ou prendre de l’argent de votre compte bancaire ou de votre bulletin de paie, s’il pense que vous commettez une fraude aux prestations. S’en tenir à l’identifiant ne fait que perpétuer une asymétrie d’information qui favorise les entreprises et les criminels plutôt que le gouvernement, les obligeant à trouver d’autres moyens, plus maladroits et intrusifs, d’atteindre les mêmes objectifs.

Quant à la question de la vie privée, elle est également déjà un point à l’horizon. Chaque fois que nous achetons quelque chose en ligne, utilisons les réseaux sociaux, acceptons un cookie de navigateur ou téléchargeons une application, nous remettons des informations personnelles. Apple, Google et Meta ont presque certainement une image plus complète de vous que le gouvernement britannique. Lequel est le plus digne de confiance ? Difficile à dire. Mais une fois que l’information est là, elle est vendue à des courtiers en données qui partageront toutes vos habitudes sur Internet avec quiconque a l’argent pour les payer. Seul le gouvernement navigue à l’aveugle. Cela n’a pas de sens.

Si la perspective vous semble alarmante et peu britannique, eh bien : cela me semble aussi. Mais rejeter les cartes d’identité n’aurait de sens que si nous pouvions d’une manière ou d’une autre revenir au monde d’avant 1914 de Taylor, dans lequel la plupart des gens ne sont pas très mobiles et de toute façon, être citoyen ne vous donne pas droit à grand-chose. Et ce n’est pas la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, où l’information, l’argent et les personnes sont tous hypermobiles, au point qu’il est largement considéré comme impoli de faire des suppositions sur la nationalité de quelqu’un en fonction de son apparence, de sa culture ou de sa langue maternelle.

Il existe une gamme d’opinions sur les mérites de cette approche moderne. Mais une chose est certaine : combiner un système de protection sociale généreux avec seulement les efforts les plus rudimentaires pour suivre qui y a réellement droit signifie également un potentiel important pour les acteurs malveillants d’exploiter les lacunes entre les bases de données. Plus tôt cette année, par exemple, trois ressortissants bulgares ont été condamnés pour avoir volé des centaines de millions de livres au contribuable britannique, finançant la rénovation d’une ville entière dans leur pays d’origine. Ils envoyaient des “clients” pour de courtes visites au Royaume-Uni en utilisant des vols bon marché, fournissaient de faux justificatifs de domicile, des offres d’emploi et d’autres preuves de droit aux prestations, puis empochaient les paiements qui affluaient par la suite.