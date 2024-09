Il n’y a pas de meilleure illustration de cette division que l’épic confrontation qui a eu lieu entre O’Brien et le sénateur de l’Oklahoma Markwayne Mullin, propriétaire d’une entreprise de plomberie non diplômé et multimillionnaire. Après avoir semblé se défier mutuellement à un combat lors d’une audience au Sénat — quelque chose que Jimmy Hoffa aurait pu faire — les deux ont dû être arrêtés par Bernie Sanders, de toutes les personnes. La gentry et le prolétariat ne sont, manifestement, pas des alliés naturels, étant enfermés dans une compétition à somme nulle.

Le Parti républicain doit, par conséquent, redécouvrir un mode d’engagement politique plus ancien, d’avant l’ère actuelle de polarisation idéologique, un mode que Nixon et les New Dealers auraient tous deux reconnu : la politique de courtage. Ce retour à une époque plus douce voit la politique non pas comme un champ de bataille entre des valeurs morales ou des visions idéologiques, mais comme une table de négociation sur laquelle des intérêts matériels rivaux peuvent être réconciliés par le biais de compromis complexes et de négociations.

Pour mettre en œuvre cet idéal, une politique industrielle républicaine pourrait canaliser des ressources financières vers des régions en difficulté des États rouges et des arrière-pays au bénéfice de la petite bourgeoisie. Cette micro-élite pourrait alors être chargée de déployer ce capital à des fins productives, tout en ayant comme condition de recevoir une telle assistance que les mêmes entreprises doivent employer ou négocier avec des travailleurs syndiqués. Cet accent efficace sur la ‘conditionalité’ pro-travail est déjà une stratégie que les démocrates emploient dans leurs propres schémas de politique industrielle. Dans ce scénario, la bourgeoisie serait contrainte de répondre aux demandes des travailleurs et peut-être de renoncer à leurs préférences sur le marché du travail en échange d’un investissement commercial garanti ; tandis que les syndicats dans ces régions du pays accepteraient le leadership économique continu et l’influence de la bourgeoisie en échange de concessions tangibles. En d’autres termes, un concours à somme nulle devient un règlement négocié.

La droite post-Reagan est habituée à considérer de telles questions de distribution économique à travers des lentilles idéologiques, comme un conflit entre des principes vertueux de libre marché et les perversions du socialisme et du collectivisme. Mais la politique de courtage se passerait de ce moralisme et supposerait simplement une divergence naturelle des objectifs tout en travaillant vers des synthèses raisonnables.

Plutôt que d’être un parti exclusivement du capital ou du travail, le GOP pourrait plutôt jouer le rôle de ‘courtier honnête’ entre les deux, comme il l’avait fait à l’époque de Nixon, et remontant jusqu’à McKinley et Lincoln. C’était une époque où les travailleurs et les hommes d’affaires avaient tous deux des raisons de voter pour un Parti républicain, qui réconciliait leurs meilleurs intérêts dans le contexte d’une économie en industrialisation. Une telle approche représenterait un chemin sobre et réaliste pour intégrer leurs intérêts matériels dans l’agenda de la droite, plus proche des instincts transactionnels des anciens chefs syndicaux. Dans ces conditions, ni les républicains ni les démocrates ne pourraient à nouveau tenir le travail pour acquis.