La majorité des personnes tuées lors des attaques de pager étaient en effet des combattants du Hezbollah. Pourtant, des centaines de personnes — travaillant comme médecins et enseignants, mécaniciens et commerçants — ont également été blessées. Bien qu’elles n’aient jamais tenu de fusil au service du groupe, et qu’elles soient, selon la plupart des définitions, des civils, elles ont également été prises dans le feu croisé : l’emprise du Hezbollah sur leur vie quotidienne était tout simplement trop forte. C’est une situation qui a des parallèles ailleurs, avec le Hamas à Gaza, les talibans en Afghanistan, et les cartels de la drogue en Amérique latine jouant une fonction sociale similaire.

Tout cela n’est pas seulement pertinent pour la dynamique interne du Liban. Décider où tracer la ligne entre combattant et civil a été et continue d’être une question vitale dans les conflits impliquant des acteurs non étatiques, brouillant ainsi la ligne entre mouvement de guérilla et quasi-gouvernement. Mais avec Israël semblant préparer le terrain pour une guerre totale avec le Hezbollah — ayant maintenant mené des centaines de frappes aériennes au nord de la frontière, qui ont collectivement abouti au jour le plus meurtrier au Liban depuis le début des hostilités l’année dernière — cette ambiguïté non résolue continuera à produire des conséquences mortelles pour le peuple libanais. Pour le dire franchement : beaucoup risquent de se retrouver déclarés coupables par association avec le Hezbollah et son vaste réseau multifacette.

Comme la dernière année de guerre à Gaza l’a clairement montré au monde, Israël n’a guère de problème à infliger des pertes civiles dévastatrices pour atteindre ses objectifs sur le champ de bataille. En effet, la politique de faire peser une pression maximale sur le Hamas et Gaza est elle-même née au Liban. En 2006, l’IDF a détruit les infrastructures civiles pour mettre le Hezbollah au pas, produisant finalement la célèbre doctrine de Dahieh. Depuis le début de ce nouveau cycle de combats, qui dure maintenant presque un an, Israël a frappé des équipes de secours liées au Hezbollah, ainsi que les services médicaux du groupe. Cela suggère que, pour Israël, la distinction entre les branches civiles de l’infrastructure du Hezbollah et son aile militaire est déjà nulle et non avenue.

D’un point de vue purement militaire, cette politique brutale est compréhensible. Tous les secteurs du réseau du Hezbollah alimentent les mêmes caisses. Ceux-ci jouent un rôle dans le financement de son aile armée, donc travailler à rendre l’ensemble de l’organisation inopérante a du sens pour Israël sur le plan stratégique, malgré les immenses réserves éthiques impliquées. Mais ensuite, la question se pose : jusqu’où Israël est-il prêt à aller ? Qui, pour le dire franchement, décidera qu’il contribue aux opérations du Hezbollah — et donc se verra mettre une cible dans le dos ? Les civils aléatoires ne sont pas les seuls à risquer ici. Depuis 1992, après tout, le Hezbollah détient des sièges au parlement libanais et fait actuellement partie de la coalition gouvernementale du pays. Bien qu’Israël se soit excusé d’avoir tué un membre des Forces armées libanaises fin 2023, les commandants de l’IDF ont précédemment déclaré qu’ils ne feraient pas de distinction entre le Hezbollah et l’État formel dans toute guerre future.

Au cours de l’année écoulée, les analystes ont souvent noté que bien qu’Israël ait pu obtenir des victoires tactiques contre le Hezbollah — notamment l’attaque de la page ou le récent meurtre d’Ibrahim Aqeel — il n’a pas de vision stratégique au-delà de ces triomphes. La chose la plus proche qu’ils aient est la croyance, apparemment partagée par beaucoup au sein de la direction de la sécurité nationale et militaire d’Israël depuis le 7 octobre, que déployer une force écrasante impressionnera ses ennemis au point de les amener à capituler. Ce calcul a en effet produit une politique de punition collective contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie pour leur proximité — volontaire ou non — avec le Hamas. Comme nous le voyons maintenant, les musulmans chiites au Liban subissent désormais un sort similaire en raison de leur relation (souvent non désirée) avec le Hezbollah.

Du Kenya britannique des années cinquante à la Syrie post-2011, où des acteurs puissants ont tenté de maîtriser des forces de guérilla et les populations agitées qui les soutenaient, l’histoire montre qu’une telle stratégie est vouée à l’échec. La psychologie de groupe de base est d’accord. Au Liban, punir des personnes qui se trouvent simplement sous le joug du Hezbollah ne fera que renforcer l’autorité de Nasrallah, et personnaliser le soutien à un groupe qui était jusqu’alors plus abstrait. Dans l’éventualité où le Hezbollah pourrait être vaincu militairement — et avec environ 20 000 personnels actifs et plus de 100 000 missiles, ce n’est pas une certitude — cela signifie inévitablement que l’antipathie libanaise envers Israël persistera. Cela, à son tour, offre de l’espace à de nouveaux acteurs renégats, surtout en l’absence d’un État pleinement fonctionnel.