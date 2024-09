Sa description de la dynamique familiale de son adolescence dans Spare est si typique du désir de se présenter comme une victime au centre d’une grande conspiration pour nous nuire, et de chercher à ‘appeler’ et à faire honte à ceux qui sont responsables des problèmes qu’ils nous ont causés pour le reste de nos vies. C’est une culture égoïste de la rétribution, sous le couvert de ‘limites’ et de ‘transparence’, qui a motivé Harry et d’innombrables autres enfants spéciaux qui ont grandi pour devenir les adultes insupportables et enfantins que nous connaissons tous. Harry a échangé une réconciliation calme et juste contre ce qui revient à une longue dispute familiale dans un restaurant, l’adolescent boudeur rentrant de l’université armé d’un nouveau vocabulaire et d’une série de crimes pour lesquels il obtiendra justice maintenant. J’ai été cette personne — la plupart d’entre nous l’ont été — mais le faire à l’aube de la quarantaine, et à travers les rayons de Waterstones, est une tout autre affaire. Et à la place de la réalisation adulte que vos parents n’avaient peut-être aucune idée de ce qu’ils faisaient non plus, il s’est piégé dans une fantaisie perpétuelle où il est un petit Cendrillon, décrivant Camilla comme une ‘méchante belle-mère’ et son frère comme un ‘arch-némésis’.

Alors, traumatisme d’enfance ? Vérifié. Deuxième folie millénaire : une obsession pathologique du privilège. Si quelqu’un devrait se sentir coupable d’être un enfant de privilégiés, c’est Harry. Mais cela a consumé sa vie, si bien que chaque minute californienne baignée de soleil et de vérité est un acte de repentance pour le privilège glacial dans la morne vieille Angleterre. Les discussions de Harry et Meghan sur la race ne sont pas le sacrilège flagrant que certains journaux prétendent, ni Meghan n’est du tout injustifiée en se plaignant de la couverture hideuse et sexiste qu’elle a dû endurer. Un ancien collègue l’a un jour décrite, avec une grande fierté malsaine, comme la ‘prostituée du peuple’ — et la colère que les hommes d’âge moyen ressentent pour elle concerne définitivement quelque chose de plus que le fait qu’elle soit agaçante. Mais ce qui reste vraiment en travers de la gorge, ce n’est pas les valeurs progressistes des Sussex — que je trouve admirables, nécessitant un courage considérable dans le climat médiatique d’aujourd’hui — mais l’hypocrisie damnée de tout cela. Il est difficile d’être dit de ‘vérifier son privilège’ par deux millionnaires de Montecito, et je crains qu’ils ne représentent une croisade très millénaire pour la justice : c’est-à-dire, une qui privilégie les opportunités Instagrammables sur la substance. De plus, une obsession pour son propre privilège est vraiment une autre occasion de pratiquer cette terrible habitude des sur-thérapisés — parler de nous-mêmes.

Dans l’ensemble, les Sussex — et Harry, en particulier (nous ne pouvons pas blâmer Meghan d’être de Los Angeles, la ville des mouchoirs) incarnent la grande tragédie du millénaire : la génération qui, face à de nouvelles vagues étranges de disharmonie sociale, a décidé de ne rien faire à ce sujet et de penser à elle-même à la place. Harry est un présage du repli sur soi de la culture juvénile, une préférence pour l’introspection plutôt que pour le devoir, et le soi plutôt que le tout. Il est aussi un modèle de la manière irréversible dont les obsessions américaines ont traversé l’Atlantique et se sont implantées dans l’Angleterre autrefois drôle, sarcastique et consciente d’elle-même.

Que la préférence des médias sociaux pour l’introspection lunaire plutôt que pour le sociétal persiste pour d’autres générations est sujet à débat ; la mienne l’a saisie pour sa marque d’activisme — par exemple, sur Gaza — qui pourrait encore s’avérer aussi creux que l’Instagram de la fondation Archewell des Sussex. Le sérieux millénaire de Harry a été reçu comme une tasse de Sancerre tiède par la Génération Z qui est, dans l’ensemble, beaucoup plus drôle et beaucoup moins gênante. Et juste derrière nous, la Génération Alpha est prête à saisir la couronne des lignes de cheveux reculantes de leurs parents : le prince Louis prouvera sans aucun doute que nous n’avons encore rien vu.

On se demande comment l’histoire de Harry se terminera. Les commentateurs, il est vrai, se léchant les lèvres sur toute fissure perçue dans l’union ducale depuis le premier jour, ont spéculé que tout n’est pas ensoleillé et reiki pour H&M. Le comportement adolescent de Harry l’a laissé plutôt déraciné, et si la spéculation s’avère correcte que Meghan s’en sort beaucoup mieux que lui, côtoyant Ellen DeGeneres et lançant des marques de style de vie, alors le prince ‘pootling’ pourrait se retrouver dans le pétrin proverbial. Si une tentative de réintégration dans le giron est un jour à l’ordre du jour, ce serait pour se réunir avec une famille qui est devenue éminemment plus aimée du public pour chaque année de son absence. Il est difficile d’imaginer que Harry puisse un jour susciter l’affection que Kate a, ni que le public tolère jamais une vidéo de style Enid Blyton en sépia de la fratrie Sussex comme celle publiée cette semaine à l’annonce de la princesse qu’elle était maintenant guérie du cancer.

À 40 ans, vous n’avez peut-être pas à renoncer à la tâche de toute une vie d’explorer votre moi terriblement intéressant — mais au moins, vous devez avoir grandi. Mon propre anniversaire étant le jour avant celui de Harry, je porterai un verre à l’esprit du duc espiègle : et à tous les anciens garçons d’Eton qui l’ont précédé. Malheureusement, ma journée spéciale ne comportera pas l’héritage automatique de 8 millions de livres — mais au moins, j’ai encore tous mes cheveux.