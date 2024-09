Avec le soutien iranien, cependant, le Hezbollah a créé une économie souterraine presque entièrement séparée de cet effondrement plus large. Il pouvait échapper aux pénuries d’énergie, tout en créant ses propres banques, supermarchés et réseau électrique. Le Hezbollah n’est pas seulement un groupe terroriste. C’est un État dans un État, avec une armée bien plus avancée. ‘Ils ont peut-être plongé le Liban dans un chaos complet, mais eux-mêmes ne sont pas du tout chaotiques’, comme l’a déclaré Carmit Valensi, de l’Institut des études de sécurité nationale de l’Université de Tel Aviv, au Jerusalem Post.

Puis est venu le 7 octobre, après quoi le Hezbollah a lié son destin à celui des Palestiniens, promettant de bombarder Israël avec des roquettes jusqu’à ce que la guerre à Gaza prenne fin. Nous avons été témoins de l’ampleur effrayante de son pouvoir au cours de l’année écoulée, son bombardement forçant environ 100 000 Israéliens à fuir leurs foyers en Galilée vers la sécurité des terres israéliennes autour de Tel Aviv. Pour la première fois depuis la création de l’État moderne d’Israël, la terre où les Juifs peuvent vivre dans leur propre État a rétréci ; les roquettes sont un rappel quotidien de l’extraordinaire vulnérabilité du pays, menacé de tous côtés par des États qui souhaitent activement le faire disparaître de la carte — même de l’histoire elle-même. La prétention que les questions palestinienne et libanaise pouvaient être contenues, ignorées ou contournées dans le cadre d’une stratégie grandiose plus large pour contenir l’Iran a été brisée.

Israël, bien sûr, n’a pas laissé les attaques de missiles du Hezbollah impunies, répondant par des raids sur le sud du Liban qui ont forcé 100 000 personnes à fuir leurs foyers pour la sécurité apparente de Beyrouth et de ses environs. Mais alors qu’Israël intensifie la guerre, la population libanaise — déjà appauvrie et abandonnée — doit fuir à nouveau. Ce combat à mort laisse les 5 millions de personnes du Liban sans aucun endroit où aller, piégées de tous côtés par l’anarchie et la guerre. La seule échappatoire est par la mer — qui est contrôlée par l’Occident.

Toute inquiétude que les forces occidentales soient à nouveau ‘attirées’ est vaine — nous sommes déjà impliqués. Dans les jours suivant le 7 octobre, Washington a redéployé un porte-avions en Méditerranée pour couvrir le flanc nord d’Israël, ce qui permettrait à Netenyahu de mener sa guerre à Gaza. Depuis lors, l’Iran lui-même a lancé une attaque de roquettes directe contre Israël, incitant une armada de forces occidentales à intervenir. Et en cas de catastrophe humanitaire, provoquée par une invasion terrestre israélienne du sud du Liban, il incomberait à la Grande-Bretagne, à la France et aux États-Unis d’organiser l’évacuation massive des civils libanais qui serait nécessaire pour éviter une catastrophe humanitaire.

Telle est l’ampleur de cette catastrophe imminente que l’on m’a dit que David Lammy, notre nouveau secrétaire aux Affaires étrangères, a passé environ un tiers de son temps à gérer une opération si complexe qu’elle ressemble à un plan de guerre à grande échelle. Parce que le Liban borde la Syrie au nord et à l’est et Israël au sud, la seule option pour une évacuation massive serait par la mer. Et les seules puissances capables de mener une telle mission sont les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne — chacune d’entre elles étant actuellement distraite par ses propres drames politiques internes. Et dans chaque cas, la montée de la droite nationaliste rend tout schéma de réfugiés massifs un cauchemar politique.

Le gouvernement français est plongé dans une crise fiscale particulièrement aiguë ; l’administration Biden traîne vers sa fin ; et notre gouvernement Starmer commence à peine à faire face aux émeutes anti-réfugiés qui ont secoué le pays cet été. Aucun pays ne pourrait facilement faire face à un afflux massif en provenance d’un autre pays dévasté par la guerre au Moyen-Orient.