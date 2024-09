Dans leur situation, je suis sûr que je ressentirais la même chose. Il n’y a qu’un nombre limité de zones grises qu’un esprit épuisé, désespéré d’une sorte de clôture, peut accueillir. D’autres parties plus désintéressées n’ont cependant pas la même excuse. Des camps se forment maintenant parmi les spectateurs, déclarant respectivement pour l’innocence et la culpabilité de Letby.

‘Je suis certain que Lucy Letby est innocente’, déclare le professeur Richard Gill, professeur émérite de statistiques mathématiques à l’Université de Leiden, selon ses dires. Pendant ce temps, le commentateur Dan Hodges semble également sûr dans la direction opposée, écrivant dans le Mail que ‘Letby a tué ces enfants. Et elle l’a fait seule. La campagne pour la libérer est une théorie du complot folle et trop poussée.’

Plus inquiétant, étant donné son statut judiciaire élevé, la présidente de l’enquête publique, Lady Justice Thirlwall, a également sous-entendu un certain scepticisme concernant les rapports de procédure inappropriée dans ses déclarations d’ouverture, du moins en lisant entre les lignes. Notant avec précision un ‘énorme flot de commentaires provenant de divers milieux’, elle a ajouté ‘pour autant que je sache, cela provient entièrement de personnes qui n’étaient pas au procès’ et ‘tout ce bruit a causé un énorme stress supplémentaire aux parents qui ont déjà souffert bien trop’. Peut-être devait-elle dire quelque chose comme cela — il serait certainement étrange pour elle de rester délibérément neutre sur l’existence des événements mêmes qu’elle est chargée d’examiner. Pourtant, pour le reste d’entre nous, cela semble désormais être la chose la plus raisonnable à faire.

Les récentes révélations du New Yorker et d’autres sources signifient que nous ne savons plus si Letby est innocente ou coupable, strictement parlant. Sans aucun doute, beaucoup d’entre nous croyaient savoir à un moment donné, mais nous avions tort. Avoir des connaissances n’est pas la même chose que de posséder des sentiments subjectifs de certitude : chacun d’entre nous a vécu un moment dans le passé où nous nous sentions absolument certains tout en étant dans l’erreur. Avoir des connaissances n’est même pas la même chose que d’avoir de vraies croyances, bien que cela les nécessite : même une horloge arrêtée donne l’heure deux fois par jour et tout ça. En plus de la vérité, du moins selon une tradition philosophique vénérable, la connaissance nécessite également que vos vraies croyances soient justifiées par de bonnes preuves et un raisonnement. Il semble que cette norme n’ait pas encore été collectivement atteinte, que ce soit pour des affirmations concernant la culpabilité de Letby ou son innocence.

En fait, selon une théorie épistémologique plus récente connue sous le nom de contextualisme, les normes de ce qui compte comme connaissance varient selon le contexte. En gros : plus les enjeux sont élevés, plus nous sommes — ou devrions être — hésitants à attribuer ‘connaissance’ à ceux qui expriment un avis ferme sur quelque chose. Dans un cas banal, vous pouvez dire avec plaisir que vous ‘savez’ où sont vos clés de voiture, mais si votre femme enceinte vous supplie d’être prêt à l’emmener à l’hôpital à tout moment, vous pourriez soudain ressentir un besoin raisonnable de faire quelques vérifications supplémentaires. Dans l’affaire Letby, étant donné la nature dramatisée de chacun des scénarios possibles — crimes épouvantables ou terrible injustice, et pas de place entre les deux — les enjeux ne pourraient pas être plus élevés ; un fait qui suggère que des affirmations confiantes sur la connaissance à ce stade sont susceptibles d’être folles et hubristiques, indépendamment de ce qui s’avérera être vrai.

Les systèmes judiciaires au Royaume-Uni ne nécessitent pas de preuve d’innocence pour un acquittement, mais seulement l’absence d’établissement de culpabilité ; même les défendants entièrement exonérés ne sont pas positivement démontrés comme innocents, mais seulement formellement présumés tels. Plus généralement, un état d’esprit mature nécessite la capacité de s’asseoir confortablement avec le temps conditionnel, et de tolérer plusieurs hypothèses concurrentes à la fois. Pourtant, collectivement, nous ne semblons pas très bons à cela ; et nous devenons peut-être de plus en plus mauvais, dans une culture où beaucoup de capital social peut être gagné en affirmant audacieusement que vous savez quelque chose, et peu apparemment perdu lorsque vous vous trompez.