‘Les hommes ne doivent pas fermer les yeux et l’esprit sur ce qui arrive aux femmes dans ce monde. Nous devons nous battre, à leurs côtés, pour qu’elles soient crues, dans les urnes ; avec l’art ; en écoutant, et changer ce monde pour le mieux.’ Neil Gaiman n’est pas seulement l’un des écrivains de fantasy les plus populaires au monde, il est aussi un féministe autoproclamé et un défenseur des femmes.

D’autant plus choquant, alors, d’entendre les allégations de mauvaise conduite sexuelle portées contre lui ces derniers mois. Et comme il est étrange le silence auquel elles ont été confrontées. Jusqu’à présent, en tout cas.

Dans une série de podcasts en six parties par Tortoise Media, animée par Rachel Johnson et Paul Caruana Galizia, une succession de femmes exprime des allégations d’inconduite sexuelle ou d’abus contre Gaiman, auteur de Good Omens et The Sandman . Elles soulèvent de sérieuses questions sur le consentement au sein de relations qui étaient, au mieux, très asymétriques. L’écrivaine et animatrice Julia Hobsbawm, par exemple, dit que Gaiman ‘l’a sautée… sans prévenir’ lors d’une ‘approche agressive et non désirée’ à Londres en 1986, alors qu’elle avait 22 ans. Une autre, ‘K’, affirme qu’elle et Gaiman ont commencé une relation romantique en 2003, alors qu’elle avait 20 ans et lui dans la quarantaine. Elle allègue qu’elle a été soumise à des rapports sexuels brutaux et douloureux ‘qu’elle ne voulait ni n’appréciait.’ En 2007, il a eu des rapports sexuels pénétratifs non consensuels avec elle après qu’elle lui ait demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire.