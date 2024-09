Si le massacre de Tlatelolco est devenu le moment décisif du passé autoritaire du Mexique, ‘les 43’ sont devenus le symbole de la transition démocratique chaotique du pays. Il y a, après tout, plus de 110 000 desaparecidos (‘disparus’) à travers le Mexique, des hommes et des femmes anonymes qui ont disparu un jour et ne sont jamais rentrés chez eux. On vous rappelle leur présence partout où vous allez, leurs visages vous regardant depuis d’innombrables affiches monochromes. Chacun, bien sûr, représente une tragédie personnelle. Mais tout comme Tlatelolco, l’affaire des étudiants d’Ayotzinapa a gagné en vigueur au fil des ans, et dix ans plus tard, elle représente l’abus de pouvoir de l’État à son paroxysme.

Les étudiants d’Ayotzinapa ne savaient pas que l’histoire était sur le point de se répéter. Alors que la nuit tombait, leurs bus ont été arrêtés par des barrages de police. Là, sur un tronçon isolé de l’autoroute, ils ont été attaqués par des agents et des membres du cartel de la drogue local. Beaucoup d’étudiants ont été abattus, plusieurs ont été hospitalisés, et l’un d’eux a été retrouvé mort au bord de la route, une partie de son visage arrachée. Ce n’est que le lendemain matin, cependant, que l’ampleur de l’horreur est devenue claire : 43 étudiants étaient portés disparus. Un décennie après leur disparition, ils sont présumés morts. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés.

Le vendredi 26 septembre 2014, un groupe d’étudiants mexicains a embarqué dans des bus dans la ville d’Iguala. Membres de l’École Normale Rurale d’Ayotzinapa, dans l’État du Guerrero au sud, ils espéraient atteindre Mexico pour un événement marquant l’anniversaire du tristement célèbre massacre de Tlatelolco. Ce jour-là, en 1968, des centaines d’étudiants ont été abattus par les forces de sécurité, tandis que d’autres ont été torturés et emprisonnés à tort. Certains ont simplement disparu et n’ont jamais été revus. L’indignation elle-même serait bientôt suivie d’un monumental camouflage, et deviendrait finalement l’événement marquant de l’histoire mexicaine récente.

Bien que des Mexicains aient disparu dans les années 90, l’épidémie moderne de disparitions a vraiment commencé en 2006. Cette année-là, le président Felipe Calderon a déclaré la guerre à la drogue. Alors que les gangs défendaient leur territoire, tant contre la police qu’entre eux, la république a été noyée dans un océan de sang. Au cours des 18 années suivantes, le Mexique a subi environ 431 000 homicides, allant des fusillades aléatoires aux décapitations organisées. En plus de la violence, les disparitions ont également été normalisées. En plus de ces 113 000 desaparecidos, après tout, 4 000 fosses clandestines ont également été découvertes.

Les cartels de la drogue du Mexique sont clairement responsables du chaos — pourtant, il n’est pas tout à fait juste de les voir comme de simples criminels. Leur influence est si puissante qu’il est aujourd’hui impossible de tracer des lignes claires entre policiers et criminels. À tous les niveaux du gouvernement, de la police à la justice, il y a eu d’innombrables exemples de collusion entre les fonctionnaires et les cartels. En effet, Los Zetas, l’un des gangs les plus puissants et brutaux, est en fait issu d’un bataillon d’élite de soldats. Formés aux tactiques de contre-insurrection et de guerre contre la drogue, les troupes ont ensuite utilisé ces connaissances pour devenir l’un des cartels les plus redoutés.

Étant donné ces lignes floues, il est logique que les enquêtes sur les 43 disparus n’aient abouti à rien et aient plutôt été accueillies par le déni, l’impunité et des fausses pistes. Seulement six semaines après l’indignation, le procureur général du Mexique a célèbrement présenté ce qu’il a appelé la ‘vérité historique’ — et a annoncé que les corps des étudiants avaient été incinérés par un cartel, leurs restes jetés dans un ravin à proximité. Pourtant, des enquêteurs judiciaires d’Argentine, des experts de premier plan dans la recherche des desaparecidos après l’histoire de leur propre pays, ont rapidement rejeté ces affirmations.