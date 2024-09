Gray est certainement devenue le rouage le plus important de la machine de Downing Street : les yeux et les oreilles de Starmer, traduisant ses instructions au système, et les recommandations du système à lui. Avec Simon Case mis à l’écart, elle agit plus que simplement comme chef de cabinet. Beaucoup de personnes à qui j’ai parlé ont dit qu’elle ne peut tout simplement pas faire tout ce qu’elle essaie de faire. Le système plie sous sa tentative d’essayer. Pourtant, ces personnes ont également dit qu’il était trop facile de blâmer Gray. ‘Il y a des problèmes avec Sue, bien sûr,’ m’a dit une personne, ‘mais le problème central est que les gens ne savent pas vraiment ce que Keir veut.’

Et voici le véritable problème au cœur du chaos gouvernemental. Le chef de cabinet d’un premier ministre n’est puissant que dans la mesure où on lui permet de l’être. Starmer est inhabituel en tant que Premier ministre par son manque d’expérience politique, et par conséquent, il a tendance à s’appuyer et suivre ses conseillers d’une manière que Blair ou Brown n’ont pas fait. Dans l’opposition, McSweeney était central à chaque décision stratégique majeure. Au gouvernement, il doit partager cela avec Gray. Pourtant, il est loin d’être clair que Gray partage les instincts les plus profonds de McSweeney, qui sont beaucoup plus en phase avec les sentiments conservateurs du pays sur des questions de migration, de protection sociale, de justice pénale et de patriotisme que tout membre du gouvernement — et, en effet, le Premier ministre.

‘Le chef de cabinet d’un premier ministre n’est puissant que dans la mesure où on lui permet de l’être.’

L’inquiétude persistante de ceux qui sympathisent avec les tentatives de McSweeney de refaçonner le Parti travailliste en un parti de gouvernement plus provincial et national — par opposition à l’aile libérale de l’Angleterre de la classe moyenne — est qu’il se bat contre des forces trop puissantes pour lui : les instincts du parti parlementaire, de Whitehall et de Starmer lui-même. Jusqu’à présent, le Parti travailliste a autorisé une libération massive de prisonniers, a réduit les prestations des retraités et a accepté la fermeture de la dernière raffinerie de pétrole d’Écosse. Aucun de ces points de preuve ne suggère un changement stratégique vers un nouveau ‘Labourisme bleu’ désireux de mettre fin à des décennies de consensus éculé.

Tout cela rend la conférence du Parti travailliste de cette semaine à Liverpool particulièrement importante. Ce n’est plus une grande célébration de la victoire, comme la première conférence de Tony Blair en tant que premier ministre en 1997, mais un rassemblement pour définir le but du gouvernement et, avec lui, enfin, imposer un certain ordre et autorité sur l’opération en guerre qui est censée être aux commandes.

Il y a un avertissement préoccupant sur ce qui se passe lorsque de telles guerres de briefing échappent à tout contrôle : Boris Johnson. Lorsque les briefings ont commencé contre Dominic Cummings, il a fallu longtemps avant qu’ils ne se répandent dans tout le gouvernement. Le Parti travailliste a été averti.

Ce gouvernement dérive et ceux à l’intérieur de la salle des machines le savent. Il est absurde qu’après deux mois, nous devions parler d’une réinitialisation, mais c’est ce qui est nécessaire. Un gouvernement doit avancer dans la même direction, uni dans la conviction que la douleur du voyage en vaudra la peine. En ce moment, ils semblent juste perdus et mutins.