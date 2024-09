En conséquence, le parti d’opposition respectif dans les régions clés est devenu si faible qu’il est pratiquement inexistant. Les démocrates modernes ont été battus dans plusieurs districts de la Rust Belt et du Sud où les libéraux du New Deal balayaient autrefois les élections, tandis que le républicanisme, autrefois un véhicule pour les yuppies reaganistes et les riches banlieusards, a été réduit dans les citadelles de la haute finance et de l’élite multiculturelle à un insigne grincheux de non-conformité. Dans les deux cas, les travailleurs qui souhaitent une plus grande part du gâteau économique et des politiciens plus responsables doivent composer avec un régime de facto à parti unique dans une grande partie du pays. C’est une situation qui a rarement favorisé des résultats plus égalitaires.

Les 30 dernières années ont peut-être modifié la composition des coalitions républicaines et démocrates, mais elles ont également figé le pouvoir des élites régionales et nationales. Le réalignement politique n’a pas réussi à catalyser un changement fondamental des priorités dans les bastions républicains. À quelques exceptions près, les républicains, malgré l’incursion populiste économique de Trump en 2016, restent redevables aux grands acteurs des anciennes industries extractives et à une multitude d’intermédiaires magnats. Les efforts de lobbying combinés de ces intérêts empêchent les responsables républicains au niveau local et étatique de réorienter leurs branches de parti vers des idées populistes. La réponse du GOP aux grèves des enseignants et aux mouvements de syndicalisation dans les usines automobiles et les centres de distribution d’Amazon a, comme prévu, varié de l’indifférence à l’hostilité.

Les penseurs conservateurs plaidant pour des ouvertures substantielles envers le travail ont encore de grands espoirs pour le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio J.D. Vance, et quelques autres républicains ‘anti-globalistes’ au Sénat. Mais en retirant le toujours grincheux Trump de l’équation, le GOP perd presque son apparence insurgée. Démentant le message déclinant de Trump contre l’establishment, des leaders montants du GOP tels que le gouverneur de Géorgie Brian Kemp ont misé leur réputation sur l’attraction d’investissements commerciaux de haut niveau et de projets de développement privilégiés. Les inaugurations, et non un affrontement avec les oligarques américains, sont ce qui les motive. Le populisme trumpien vintage ne montre aucun signe de supplanter le conservatisme économique traditionnel qui guide encore les élites locales du GOP.

En revanche, le Parti démocrate semble certainement plus attentif aux besoins et aux difficultés de sa propre base à faible revenu. En effet, l’image de soi du parti en tant que véhicule de l’élévation sociale a perduré malgré l’attraction d’une part croissante d’électeurs riches et diplômés de l’université lors des récents cycles électoraux. Même si les démocrates ont perdu le soutien des blancs de la classe ouvrière, ils continuent d’attirer massivement des travailleurs noirs et d’autres minorités ainsi que des progressistes blancs qui souhaitent un État-providence plus fort. Sur la base de cette alliance, les réformateurs du parti espèrent que si Harris remporte la présidence, elle continuera à légiférer dans l’esprit ‘post-néolibéral’ de Biden.

Cet optimisme découle en partie de la vision idéalisée des démocrates inébranlables sur les bilans des villes et des États bleus. Alors que les coûts du logement ont commencé à grimper la décennie dernière, une poignée de gouverneurs et de maires démocrates se sont présentés comme des réformateurs prêts à s’attaquer aux puissants intérêts immobiliers et à construire davantage de logements abordables. Ils ont également tenté d’aider leurs électeurs de la classe ouvrière par des augmentations du salaire minimum, des congés de maladie payés, des expériences de transport public gratuit et des efforts pour augmenter l’inscription à l’assurance santé subventionnée par la loi sur les soins abordables, le principal programme social de Barack Obama.

Cependant, si l’on gratte un peu sous la surface, on constate que peu de choses ont été faites dans les grandes villes américaines pour atténuer l’insécurité économique. Que ce soit en raison des obstacles à l’octroi de permis ou des intérêts établis, la pénurie de logements est désormais une crise à part entière. Et le problème ne peut que s’aggraver. À l’échelle nationale, un nombre record de douze millions de locataires dépensent désormais la moitié de leurs revenus en logement, tandis que près de sept millions d’unités doivent être construites pour des personnes à faible revenu lourdement accablées par le loyer. Ce manque contraste avec le plan de Harris de construire seulement trois millions de maisons.