Cinq ans plus tard, Swift est beaucoup plus à l’aise pour afficher ses couleurs. Mais elle porte encore une partie du fardeau d’être — comme le titre de son film de 2020 l’a qualifiée — Miss Americana. Nashville peut être derrière elle maintenant, mais la National Football League, qui penche également vers la droite, est fermement dans son présent. C’est grâce à son petit ami, le footballeur Travis Kelce, qui est devenu plus établi dans sa vie publique que n’importe lequel de ses précédents partenaires. Ils forment une équipe redoutable : entre eux, ils couvrent les mondes du sport et de la pop, masculin et féminin, codé à droite et codé à gauche. Un roi et une reine de la rentrée pour la nation.

Mais Swift est plus qu’un individu. Elle est une entreprise. Le truisme de Michael Jordan selon lequel les républicains achètent toujours des baskets s’applique également à l’industrie musicale : les républicains écoutent des chansons et achètent des billets de concert et des produits dérivés. Pour Swift, l’art consiste à cultiver ses propres positions sans aliéner la moitié de son marché potentiel aux États-Unis. C’est un problème que d’autres artistes, plus explicitement politiques, ont appris à naviguer depuis le coming-out politique de Swift. Chappell Roan, par exemple, est totalement engagée pour les causes LGBTQ. Mais dans des interviews, elle a souligné ses racines du Midwest et sa compassion pour les personnes ayant des opinions opposées : ‘Je sais d’où ils viennent. Ce n’est pas aussi simple que ça.’

Pour Swift, une fracture le long des lignes de ‘panier de déplorables’ serait probablement encore plus calamiteuse qu’elle ne l’a été pour Clinton — et absolument dévastatrice pour son autre moitié. D’où ce qui ressemble à une orchestration soigneuse de l’annonce. Ce câlin avec son amie pro-Trump problématique, la WAG de la NFL Brittany Mahomes ? Les lecteurs de runes avaient tort de le voir comme un soutien à la politique de Mahomes, mais probablement juste de le voir comme une annonce délibérée de quelque chose. Le message du câlin est que l’amitié passe avant le partisanisme. Dans le monde de Swift, vous pouvez avoir vos croyances sans avoir besoin d’annuler des gens de votre vie pour en avoir d’autres.

J’hésite à tirer trop de conclusions d’une photo de paparazzi, mais peut-être que c’est un bon signe pour la démocratie américaine. À l’époque du silence de Swift, il n’y avait pas beaucoup de pression pour qu’elle s’exprime sur la politique, car il n’y avait pas de forte attente dans les années 2000 et au début des années 2010 qu’une star de la pop adolescente ait une politique à exprimer. Leur travail était de paraître jolie et d’être inoffensivement légère : personne ne s’attendait à savoir comment Britney Spears allait voter.

Tout cela a changé avec la grande politisation de tout ce qui s’est passé au milieu des années 2010. D’abord, ‘féministe’ est passé de la suggestion d’une femme alarmante et confrontante à quelque chose de nouveau, excitant, voire sexy : Beyoncé a dansé devant le mot en 2013. Des slogans comme ‘le silence est violence’ sont devenus populaires, insistant sur le fait que tout ce qui est moins qu’une campagne ouverte équivalait à complicité avec le mal. Plus important encore, les médias sociaux ont signifié que le silence était devenu dangereusement facile à détecter. Soutenir la cause Black Lives Matter, par exemple, était aussi simple que de poster un carré noir sur votre grille — alors combien de raciste caché devriez-vous être si vous ne pouviez même pas faire cela ?

Les relations personnelles ont commencé à être considérées comme un champ de bataille. Des guides de gauche condescendants sur la façon de gérer Thanksgiving ont commencé à proliférer après l’élection de Trump : ‘C’est notre responsabilité de rentrer chez nous et d’avoir des conversations difficiles avec nos membres de la famille, car, dans de nombreux cas, nous avons le pouvoir de les atteindre et de commencer le long travail d’éradication du racisme dans nos communautés,’ a déclaré un article d’une solennité gênante sur le site Mic. Mais ceux-ci avaient leur réponse de la droite : le Daily Signal, une émanation de la fondation conservatrice Heritage, a proposé des conseils sur ‘comment être persuasif sur la politique avec vos proches libéraux’.