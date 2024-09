Dans son traité influent de 1939 contre la pensée utopique en politique étrangère, The Twenty Years’ Crisis, E.H. Carr a fait une analogie avec la politique intérieure qui semblait si évidente à l’époque qu’elle n’avait besoin ni d’élaboration ni de justification. ‘Ce n’est pas le devoir moral ordinairement accepté d’un État de faire baisser le niveau de vie de ses citoyens en ouvrant ses frontières à un nombre illimité de réfugiés étrangers,’ a-t-il écrit, ‘bien qu’il puisse être de son devoir d’admettre autant de personnes que compatible avec les intérêts de son propre peuple.’ Que le même principe puisse s’appliquer aux migrants économiques était sans doute trop évident pour mériter d’être énoncé.

Cependant, ayant perdu de vue, comme tant de Mme Jellybee, le principe selon lequel le devoir primordial d’un gouvernement national est de protéger la sécurité et la prospérité de son propre peuple, et non de maximiser le total de bonheur global, les gouvernements à travers l’Europe et le monde occidental sont dûment punis par leurs électeurs. La France n’a pas de gouvernement fonctionnel en conséquence directe de la montée du Rassemblement National, une réaction explicite à l’immigration de masse et à ses résultats. Il convient de noter que le choix actuel de Macron pour le poste de Premier ministre, Michel Barnier, plaide pour un arrêt de plusieurs années de l’immigration non européenne et un référendum sur les niveaux d’immigration acceptables. En Allemagne, le succès de l’AfD en Thuringe, et les coalitions instables et contre-nature qui seront tentées pour maintenir le cordon sanitaire contre le parti, présagent sûrement l’effondrement de son gouvernement de coalition faible et impopulaire, peut-être avant les élections de l’année prochaine. Plutôt que l’installation immédiate de gouvernements de droite anti-immigration, la tendance à court terme est que la politique de l’immigration de masse rende les plus grandes et puissantes nations d’Europe ingouvernables.

Pour le gouvernement de Keir Starmer, dont les premières semaines au pouvoir ont été marquées par une vague de pogroms anti-migrants dans le nord de l’Angleterre, les risques sont clairs. La Grande-Bretagne est déjà dans une situation inhabituelle où les Conservateurs ont perdu une élection mais le Parti travailliste n’en a pas vraiment gagné une, étant simplement un véhicule pour évincer les Tories dans un concours nettement anti-systémique. Déjà remarquablement impopulaire pour un nouveau gouvernement, le Parti travailliste a cinq ans pour faire surgir la prospérité de rien — ce qu’ils ne peuvent pas faire — et protéger la Grande-Bretagne des turbulences géopolitiques — ce qu’ils sont par tempérament peu enclins à faire. Starmer est peut-être mieux compris comme une figure politique des années 2010 — une Merkel, Ardern ou Trudeau — échouée dans le paysage encore plus polarisé des années 2020 par l’interlude déformant du Brexit britannique. Contraints par des décennies de mauvais choix des gouvernements précédents, le Parti travailliste n’a jusqu’à présent affiché aucune meilleure réponse aux périls du moment que l’austérité, le petit autoritarisme et les gestes populistes réflexes — au moment de l’écriture, sur le prix des billets de concert. Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer que l’ère Starmer entre dans l’histoire comme autre chose qu’un interrègne sombre, mais court, avant que la Grande-Bretagne ne réintègre le monde de la politique européenne, dans lequel l’immigration de masse est la crise centrale autour de laquelle les systèmes politiques tournent puis se désintègrent.