Après que les Babyloniens aient détruit le Temple original, le prophète Aggée a exhorté son peuple à ce que la reconstruction soit une priorité absolue : ‘Est-ce le moment pour vous de vivre dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est en ruines ?’ Il explique ensuite pourquoi les choses ne se passent pas bien pour le peuple d’Israël. ‘Parce que ma maison est en ruines, tandis que vous vous précipitez tous vers vos propres maisons. Par conséquent, les cieux au-dessus de vous ont retenu la rosée, et la terre a retenu sa production.’

Il y a toujours eu des Juifs qui croient que cette instruction s’applique au présent tout autant qu’au passé. Tant que le Temple n’est pas reconstruit, pensent-ils, Dieu n’agira pas avec faveur envers son peuple. Ce mouvement du Troisième Temple existe depuis longtemps comme une frange extrémiste. Mais la guerre de Hamas l’a encouragée.

‘Bénis l’État d’Israël, Dieu tout-puissant, s’il te plaît, unis nos cœurs pour reconstruire ton temple,’ proclame Yehuda Glick, un rabbin né aux États-Unis et le plus éminent des leaders du mouvement. Précédemment arrêté pour avoir tenté de monter sur le Mont du Temple pour prier, il y marche maintenant librement avec des groupes de colons, protégé par la même police qui les aurait autrefois arrêtés et encouragé par ceux au plus haut niveau du gouvernement. Des personnes puissantes disent maintenant ouvertement ce qui était autrefois dit discrètement. Comme l’a déclaré Yitzhak Pindrus, un membre de la Knesset, plus tôt cette année : ‘Nous espérons que bientôt le Troisième Temple sera construit là-bas, et que nous pourrons y manger des sacrifices de Pessah.’

Le plus puissant de tous est Itmar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale et leader du parti d’extrême droite Pouvoir juif, un homme qui distribue des fusils aux colons et a une photo du mass-murderer Baruch Goldstein sur son mur. En parlant du Mont du Temple, il a récemment déclaré : ‘Si je pouvais faire tout ce que je voulais, je mettrais un drapeau israélien sur le site.’ Depuis qu’il a pris ses fonctions, Ben-Gvir a visité le site au moins une demi-douzaine de fois.

À plusieurs reprises, lorsqu’on lui a demandé s’il voulait construire une synagogue là-bas, Ben-Gvir a finalement admis qu’il le ferait. Des membres moins messianiques du cabinet israélien se sont rapidement opposés à lui. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré : ‘Challenger le statu quo sur le Mont du Temple est un acte dangereux, inutile et irresponsable. Les actions de Ben-Gvir mettent en danger la sécurité nationale de l’État d’Israël.’ Le chef du Shin Bet, l’agence de sécurité intérieure d’Israël, a déclaré que les actions de Ben-Gvir ‘mèneraient à beaucoup de sang versé et changeraient le visage de l’État d’Israël au-delà de toute reconnaissance.’

Pourtant, un article dans Haaretz rapporte que Ben-Gvir et d’autres planifient secrètement un Troisième Temple. Selon l’instruction biblique, seule une personne suffisamment purifiée peut monter sur le Mont du Temple pour commencer la tâche de reconstruction du Temple. Et l’ancienne cérémonie de purification nécessite qu’une génisse rouge parfaite soit brûlée. Aujourd’hui, cependant, les génisses sont élevées, l’autel a été construit, des prêtres sont recrutés, et des extrémistes messianiques se rassemblent : d’abord pour prier, mais avec un objectif à long terme de raser Al-Aqsa et de construire un temple juif à sa place. Et les personnes qui croient cela sont les mêmes personnes avec lesquelles Netanyahu a formé une coalition, et ensemble, ils dirigent le pays.