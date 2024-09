Il est largement oublié que lorsque Thatcher a remplacé Ted Heath en 1975, elle était également considérée comme une personne légère qui serait l »arme secrète’ des travaillistes. L’ancien chancelier et rival à la direction, Reginald Maudling, a décrit sa victoire comme le ‘jour le plus sombre de l’histoire du parti Tory’. Et les sondages de 1978 suggéraient que les Tories bénéficieraient d’une augmentation significative de soutien s’ils revenaient à la direction de Heath. Ce qui lui a réellement permis de prendre le pouvoir en 1979 n’était pas son radicalisme ou sa volonté de fer, mais l’échec total des travaillistes au gouvernement. ‘Nous avons perdu l’élection parce que les gens n’ont pas eu leurs poubelles vidées, parce que les navetteurs étaient en colère à cause des perturbations des trains et à cause d’un trop grand pouvoir syndical,’ a soutenu James Callaghan, déplorant l’Hiver du mécontentement qui a bouleversé sa primature. Rishi Sunak pourrait bien dire la même chose de son propre temps au gouvernement.

Ce qui lui a permis de prendre la direction des conservateurs en 1975, cependant, était sa clarté de but et son analyse de ce qui avait mal tourné. Comme l’a observé le Spectator à l’époque, elle était la seule candidate sérieuse qui était claire sur le fait que ‘la direction de M. Heath du Parti conservateur a été très mauvaise’. Pour le Spectator, cela suffisait — tout le reste, soutenait le magazine, reposait sur cette analyse centrale.

Quelque chose de similaire est requis aujourd’hui. Le diagnostic de James Cleverly selon lequel le parti a besoin d »unité’ est insuffisant compte tenu de l’ampleur de l’échec conservateur entre 2010 et 2024 — une période de gouvernement qui était, sans conteste, ‘très mauvaise’. L’accent mis par Cleverly sur l’unité du parti est également insuffisant compte tenu de l’ampleur de l’échec social et économique plus large de la Grande-Bretagne au cours des deux dernières décennies, qui a apporté avec elle un sentiment de fatalisme alors que les services publics se sont détériorés avec la sensation inquantifiable du pays.

De même, l’incantation mécanique de Theresa May selon laquelle ‘les élections au Royaume-Uni se gagnent au centre’ ignore simplement le fait évident qu’elle a échoué à remporter son élection contre le candidat le plus de gauche de l’histoire britannique d’après-guerre, tandis que Boris Johnson a obtenu une majorité de 80 contre le même adversaire. L’analyse de May ignore également l’exemple encore plus évident de Margaret Thatcher, la dirigeante conservatrice la plus instinctivement de droite depuis 1945 et aussi la plus réussie. S’il existe une notion de centre dans la politique britannique, ce n’est pas comme elle est généralement définie. Aujourd’hui, le centre combine un autoritarisme à part entière sur la plupart des questions liées à la justice pénale et à l’immigration, un outrage drainant le marais contre l’establishment politique, économique et du secteur public, et un sentiment général de justice sociale-démocrate sur les questions de fiscalité et de dépenses.

Plutôt que des clichés sur le centre, comme en 1975, la première question est de savoir qui, aujourd’hui, parmi les dirigeants conservateurs, a la conviction claire que les 14 dernières années de règne conservateur ont été ‘très mauvaises’ ? Et qui offre la réponse la plus claire à cette question ? À partir de là, nous pouvons commencer à juger lequel présente la plus grande menace pour le Parti travailliste.

Ceux qui sont proches de Starmer croient que Robert Jenrick est celui qui s’est le plus approché d’une analyse politique qui pourrait être la plus problématique pour le Parti travailliste. Les 14 années de gouvernement conservateur ont été très mauvaises, déclare Jenrick, car le gouvernement s’est montré incapable de réaliser les réformes systémiques qui lui permettraient de tenir ses promesses. Ce n’est qu’en éliminant les obstacles bureaucratiques et juridiques qui entravent les mains du gouvernement que les souhaits des électeurs peuvent être réalisés — de la réduction de l’immigration et des demandes d’asile frauduleuses à l’amélioration de la croissance économique et de la performance des services publics. C’est le message que craint le Parti travailliste — mais pas le messager. Les mots qu’ils ont utilisés pour le décrire incluent ‘bizarre’ et ‘extrême’. Ils croient également qu’il se tourne trop rapidement vers de vieilles solutions thatchéristes pour les problèmes d’aujourd’hui. Jenrick a mis en lumière la nature systémique des maux de la Grande-Bretagne, mais n’a pas encore vraiment embrassé le nouveau monde auquel appartient la Grande-Bretagne — un monde qui nécessite plus qu’un thatchérisme réchauffé si la Grande-Bretagne veut prospérer. Pour ceux qui sont proches de Starmer, Jenrick ressemble davantage à un second William Hague — ou même à un Iain Duncan Smith — qu’à un David Cameron, sans parler d’une Margaret Thatcher.