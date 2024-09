Plus tôt cette année, LICAF a invité Sabaaneh à co-curater une exposition sur l’art de la bande dessinée palestinienne, aux côtés de l’écrivain et expert en bande dessinée George Khoury. Mais lors de discussions en ligne avec la directrice du festival, Julie Tait, en juin, Kessler a exprimé des préoccupations concernant Sabaaneh. Citant des images dans lesquelles l’artiste palestinien dépeignait Israël comme un poulpe contrôlant le système financier mondial, et comme un criquet avec un nez surdimensionné, ainsi qu’une montrant un interné juif d’un camp de concentration en 1945 se transformant en colon israélien, il a affirmé que ‘en exposant le travail de [Sabaaneh], et en lui permettant de s’exprimer, je crains que nous ne donnions une plateforme à un raciste’.

‘Je crains que nous ne donnions une plateforme à un raciste’

Kessler a ajouté que les images en question étaient conçues ‘pour attiser la haine raciale chez les spectateurs’ et a recommandé de demander conseil au British Council, qui co-organise l’événement et contribue à hauteur de 15 000 £. Dans une réponse par e-mail au début de juillet, Tait a nié que Sabaaneh soit un raciste et a soutenu que ‘son « travail » est de questionner, de défier […] une large gamme de « cibles » pour transmettre un message’. Tait a ajouté que l’artiste palestinien est ‘un homme courageux, un homme humain et son seul « crime » est sa quête incessante de ce qu’il considère comme la justice pour le peuple palestinien’. Dans le même message, elle a souligné le ‘devoir de LICAF de défendre la liberté d’expression’.

Plus tard dans le mois, le 11 juillet, six membres du conseil d’administration de LICAF, y compris Tait et Kessler, se sont réunis pour discuter de la réponse du festival à l’apparition de Sabaaneh. Lors d’une présentation faite pendant la réunion, Kessler a soutenu que ‘Sabaaneh devrait assister à LICAF et parler lors de sa session, mais avec les conditions qu’il soit interrogé sur son matériel antisémite et qu’il n’utilise pas le festival comme une occasion d’attaquer ce qu’il considère comme de la propagande israélienne’. Kessler a ajouté qu’il ‘y a un danger sévère pour la réputation de LICAF tant en annulant [Sabaaneh] qu’en lui permettant de continuer comme prévu’.

Après que cette proposition a été rejetée, Kessler a démissionné du conseil d’administration de LICAF et a écrit au British Council pour expliquer ce qui s’était passé, en joignant certains des dessins animés les plus controversés de Sabaaneh. Il a déclaré qu’il estimait que l’invitation à l’artiste ‘sans aborder cet aspect plus controversé de son travail équivaudrait à ignorer le discours de haine’. Le lendemain, Paul Thompson, président du British Council, a répondu, convenant que les images — qui ne figurent pas dans l’exposition LICAF — contiennent ‘certains tropes extrêmement de mauvais goût’.