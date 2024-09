Mais ils étaient encore loin de chez eux. Après un aperçu tentant de leur terre natale, ils furent emportés en mer par des vents violents et une marée déchaînée. Neuf jours plus tard, ils arrivèrent, « courbés de douleur et épuisés », dans le Pays des Mangeurs de Lotus. À ce moment-là, tout ce qu’ils souhaitaient probablement, c’était poser leur tête sur le sable et dormir. L’épuisement mental et physique les avait préparés à ingérer le Lotus, un « fruit doux comme du miel » qui laissait le corps intact mais effaçait l’esprit.

Les Mangeurs de Lotus n’ont pas tenté de tuer les hommes qu’Ulysse avait envoyés explorer la terre. Ils ne semblent même pas avoir parlé avec eux : ils « leur ont simplement donné le Lotus à goûter ». Le fruit induisait un profond oubli. Ceux qui le mangeaient « ne souhaitaient plus faire de rapport ou retourner » auprès de leurs compagnons de navire. Ils ne se souciaient plus de rien ni de personne. Ils désiraient seulement « rester avec les Mangeurs de Lotus, se nourrissant de lotus, et oublier leur voyage de retour [nostos]’.

Nostos est la racine de « nostalgie », cette douleur liée au souvenir de la maison. Les hommes d’Ulysse devaient ressentir cette douleur intensément. Le Lotus agissait pour eux comme un puissant analgésique, précisément parce qu’il induisait une sorte d’amnésie totale. Car la maison n’est pas juste une chose parmi d’autres. Oublier la maison, cesser de ressentir son profond tiraillement, c’est oublier tout : époux et enfants, ferme et champs ; la ville de sa naissance et les tombes de ses ancêtres ; « les cendres de ses pères et les temples de ses dieux » — tout cela, gardé en mémoire, nourrit intérieurement les exilés involontaires en leur donnant espoir et sens à leur lutte et à leur souffrance.

Cette amnésie n’est pas seulement personnelle. Elle efface tout sentiment patriotique, tout souci pour la politique qui a donné naissance à la vie et à la liberté. Elle anéantit la mémoire culturelle et historique, ce riche terreau du passé dont émergent toutes les croissances futures. Pour ceux qui ingèrent le Lotus, il ne reste qu’un présent stérile. Plus encore, son effet est métaphysique : il efface l’essence même de notre être individuel et collectif. Nostos et nous, « intellect », dérivent tous deux d’une racine indo-européenne signifiant « retour à la lumière et à la vie ». Le Lotus tue tout effort spirituel et intellectuel pour découvrir une vérité transcendante, essentielle à l’humanité, et la préserver de l’oubli.

‘Cette amnésie n’est pas seulement personnelle. Elle efface tout sentiment patriotique, tout souci pour la politique qui a donné la vie et la liberté.’

Cela ne veut pas dire qu’un certain degré de filtrage — oublier ou ignorer ce qu’il vaut mieux laisser dans l’ombre — n’est pas essentiel à la vie. Comme l’observe Nietzsche, « chaque être vivant ne peut devenir sain, fécond et fort que dans un horizon ». Mais lorsque nos horizons se contractent aux dimensions infinitésimales d’un présent évanescent, nous sommes condamnés à l’idiotie. C’est l’œuvre du Lotus, un symbole puissant des forces qui militent aujourd’hui contre la mémoire : la censure, la politique identitaire, les tests idéologiques, l’érosion de la liberté d’expression, le remplacement de l’éducation par l’endoctrinement, et le bruit incessant de notre époque numériquement distraite, qui étouffe toutes les voix authentiques et prophétiques qui pourraient encore être entendues.

Aujourd’hui, la campagne de Kamala Harris a habilement reconditionné l’oubli en un remède universel. Oublions l’esprit de l’Ulysse de Tennyson, qui exhortait ses hommes « à lutter, à chercher, à trouver, et à ne pas céder ». La voie à suivre, nous dit-on, est de poser nos rames citoyennes — d’oublier où nous avons été ou où nous pensions aller, et de nous laisser emporter dans un engourdissement joyeux par le navire de l’État. Peu importe qu’il soit incertain qui dirige ce navire, ou la destination qu’ils ont en tête.