De plus, le SSS ne sait même pas si les noms qu’il a sur ses listes sont des Américains éligibles en premier lieu. En conséquence, il est contraint de s’appuyer sur des informations empruntées à d’autres agences fédérales et étatiques pour déterminer où vivent les jeunes Américains. Mais non seulement les États ne sont pas tenus de tenir à jour les informations d’adresse, mais les personnes qui ne peuvent pas être recrutées, comme celles ayant des visas étudiants, sont incluses dans ces listes. De plus, plusieurs États, comme la Californie, refusent de faire partie de ce système. D’autres États offrent aux Américains le choix de mettre un ‘X’ dans le champ de genre sur leur permis de conduire, ce qui les exclut de la collecte de données du SSS.

Tout cela pourrait sembler être une simple querelle technique, mais ce n’est vraiment pas le cas. L’incapacité à suivre réellement où vivent les citoyens ne signifie pas seulement que les gens pourraient être lents à se présenter à l’entraînement de base — cela compromettrait complètement la capacité du gouvernement à poursuivre quiconque pour évasion de la conscription en premier lieu.

Pour poursuivre ces éviteurs de conscription, le gouvernement fédéral devrait surmonter un obstacle juridique qui est essentiellement impossible à atteindre, à moins que le conscrit ne décide de s’auto-incriminer volontairement. En d’autres termes, le gouvernement doit prouver trois choses au-delà de tout doute raisonnable : qu’il a envoyé l’avis à la bonne adresse, que le conscrit a effectivement lu l’avis et compris sa signification, et enfin, qu’il a pris la décision consciente de ne pas se présenter pour le service après avoir pleinement compris ses responsabilités. Aujourd’hui, une majorité d’Américains sont essentiellement à l’abri de poursuites sans aucune intention de leur part : ils ont simplement déménagé de chez leurs parents sans notifier le SSS, et maintenant le gouvernement n’a aucune idée de leur emplacement. Mais même lorsque le gouvernement le sait, il n’est pas criminel pour les parents de déchirer les avis de conscription. Et si cela ne fonctionne pas, ils pourraient prétendre que le facteur l’a caché, ou que leur chien l’a mangé. La capacité du gouvernement fédéral à prouver le contraire est essentiellement nulle.

Tout cela était déjà un problème suffisamment important durant l’ère du Vietnam, où le gouvernement n’a réussi à condamner qu’environ 8 000 personnes pour des infractions liées à la conscription, sur un total de près de 600 000 affaires. L’idée que l’administration actuelle puisse faire mieux est risible. En 2021, le SSS a fait presque 250 000 renvois au Département de la Justice pour des manquements aux lois d’enregistrement. La réponse du DOJ a été d’annoncer qu’il n’avait aucune intention de réellement appliquer ces lois, et que le SSS devrait cesser de leur demander de le faire.

Mais même en mettant de côté la question de l’envoi des avis de conscription, l’armée américaine a-t-elle la capacité institutionnelle d’absorber et de former des centaines de milliers de recrues à court terme ? L’Amérique peut-elle produire l’équipement supplémentaire nécessaire pour donner aux fils (et peut-être aux filles) de l’Amérique une chance de se battre ? L’Amérique a-t-elle encore les navires et les avions pour transporter tous ces conscrits vers les endroits où ils seraient théoriquement en train de se battre, disons, en Asie ? La réponse à toutes ces questions est non.

L’idée que tout est possible tant que vous le souhaitez est séduisante, mais elle ne correspond pas à la réalité. Pour organiser une conscription, ou réparer un pont, ou construire un avion de chasse, vous n’avez pas seulement besoin d’une attitude positive : vous avez besoin de connaissances institutionnelles, vous avez besoin d’argent et de ressources, et vous avez besoin de personnes. Pour des pays plus petits comme la Suède, qui utilise déjà une conscription, c’est beaucoup moins un problème : là-bas, le gouvernement n’a pas encore perdu la capacité institutionnelle de suivre ses citoyens. Mais en Amérique, ce navire a pris la mer il y a des années.