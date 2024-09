En inversant la tendance, c’est Harris qui mène maintenant Trump dans la Pennsylvanie et une série d’États clés. Mais certains le savaient avant de voir les sondages. Sam Talarico, président du Parti démocrate du comté d’Erie, a le pouls du comté pivot de l’État le plus changeant du pays. Avec Biden comme candidat, Talarico a vu un petit nombre de bénévoles. Une fois que Harris a pris la tête de la liste, une inondation a commencé. Talarico m’a dit : ‘Les gens appellent et demandent, ‘que puis-je faire ?’ Le porte-à-porte et les appels téléphoniques sont en forte hausse. Et l’intérêt est en forte hausse. Il y avait beaucoup d’énergie qui a été libérée une fois le changement [de Biden à Harris] effectué. C’est exponentiellement différent.’ Et comme va Erie, va la Pennsylvanie — et avec elle, la Maison Blanche.

Urban sent que la Pennsylvanie, l’État clé du pays, lui échappe. Il m’a dit avec colère : ‘Trump avait les grandes positions, les vibrations et les thèmes. Mais avec Harris, il n’y a pas de thèmes sauf : nous ne sommes pas Trump et l’avortement.’

David Urban est inquiet — et il devrait l’être. Le natif de Pennsylvanie connaît l’État clé. En tant que conseiller principal de Donald Trump en 2016, il a aidé à remporter la Pennsylvanie et, par conséquent, la Maison Blanche pour son patron. Mais le politicien vétéran, qui est maintenant stratège senior au sein du BGR Group , peut sentir l’odeur d’une campagne perdante.

Avec de l’argent et de l’énergie, Talarico a maintenant huit employés à temps plein et des dizaines de bénévoles. Et Erie n’est qu’un microcosme du changement fondamental de l’ambiance dans la politique américaine. J’ai parlé avec Joe Morris, un professeur de sciences politiques basé à Erie, qui voit dans les sondages ce que Talarico ressent sur le terrain. Il m’a dit : ‘Harris a complètement changé la dynamique de la course. À ce stade, la campagne de Trump ne sait pas comment gérer cela.’ Encore plus inquiétant pour le Républicain est l’interprétation de Morris sur l’humeur politique : ‘Pour battre un mouvement, vous avez besoin d’un mouvement. Harris est sur le point de devenir une leader d’un mouvement, comme Obama en 2008 et Trump en 2016.’

Les instincts politiques d’Urban s’affolent. Un mouvement Harris, comme celui d’Obama en 2008, signifierait que sa candidature est devenue synonyme de ‘changement’ pour les électeurs dans ce qui est certainement une élection de ‘changement’. Harris flotterait alors au-dessus des débris politiques. Cela signifierait la perte politique pour Trump dont la seule chance de victoire est un combat sale dans la boue. La course est encore gagnable pour Trump. Mais l’ambiance Harris, les foules immenses, le financement record et l’énergie de base, ont distrait le patron. Et un Trump distrait et maussade est son propre pire ennemi. Urban s’est plaint : ‘Trump est l’un des politiciens les plus doués, mais il est aussi l’un des plus imparfaits. Il est incroyable pour se connecter avec les foules, mais il est aussi incroyablement indiscipliné.’

Dans les semaines qui ont suivi le départ de Biden de la course, le manque total de retenue de Trump a été pleinement exposé. Ses diatribes sur l’identité raciale de la vice-présidente et ses publications vulgaires sur les réseaux sociaux n’ont fait qu’alimenter l’élan de Harris — et le changement d’ambiance. Pour Urban, l’auto-immolation de Trump est particulièrement exaspérante. Il sait que le bilan libéral de Harris la rend politiquement vulnérable auprès des électeurs normies du comté d’Erie et de l’Ouest de la Pennsylvanie. Il a conseillé : ‘Tout ce que la campagne de Trump doit faire, c’est se concentrer sur le problème. Si nous faisons de cela un problème, les Républicains gagnent.’