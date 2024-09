Pour beaucoup, le mouvement contre Corbyn plusieurs années plus tôt était principalement motivé par le désir de rompre avec sa politique socialiste. En effet, c’était le premier d’une série de mouvements que la direction a entrepris pour désarmer la gauche du parti. Plus tard, il y a eu des désélections de haut en bas de Faiza Shaheen et Lloyd Russell-Moyle, tandis que Sam Tarry a perdu un vote serré avec le système controversé ‘Anonyvoter’ déployé. Et pourtant, lors de l’élection elle-même, contredisant le précédent historique, Corbyn – en tant qu’indépendant – a conservé son siège. La bataille pour le Parti travailliste, et l’avenir de la gauche britannique, avait commencé.

Alors que le Parti travailliste se rassemble à Liverpool, dans une tentative de retrouver une certaine crédibilité morale après des mois de pouvoir désastreux, une tempête se prépare à gauche de Starmer. Pour l’instant, elle manque des projecteurs médiatiques des fêtes d’anniversaire financées par des donateurs et des escapades à New York , mais ses implications politiques pourraient finalement s’avérer plus importantes. À sa tête se trouve l’homme que Starmer a cherché à écarter comme un déchet : Jeremy Corbyn.

Expulsé du parti, et en dehors de la tente, Corbyn est sans doute plus problématique pour Starmer. Il se trouve maintenant sous son propre drapeau, aux côtés de quatre autres outsiders propulsés au Parlement par leur opposition à l’austérité et leur critique acerbe de la guerre d’Israël à Gaza. Et bien que leurs campagnes électorales n’aient pas été coordonnées, ces cinq indépendants s’organisent maintenant, annonçant une Alliance Indépendante formelle plus tôt ce mois-ci. Cela en fait le cinquième plus grand groupe à Westminster. De plus, aux côtés de quatre membres des Verts, leur rassemblement est le plus grand groupe de députés ‘à gauche du Parti travailliste’ de l’histoire. Ce qui était initialement un rejet inchoatif de Starmer à travers un mélange de sièges devient un mouvement national.

‘Le plus gros problème pour Starmer est sans aucun doute Corbyn et sa bande.’

Pire encore pour le Parti travailliste, tout cela a commencé pendant ce qui était censé être le sommet de l’attrait de Starmer. Pourtant, trois mois après la formation d’un gouvernement, un récent sondage montre que le Parti travailliste est aussi bas que 29%. Six électeurs sur dix affirment maintenant que le Premier ministre ne peut pas être digne de confiance et, ce qui est le plus remarquable, Starmer est moins populaire que Rishi Sunak.

Ce n’est pas que les Conservateurs bénéficieront des problèmes croissants du Parti travailliste. Malgré son penchant pour des lunettes de créateurs gratuites, le public voit toujours Starmer plus favorablement que les prétendants au leadership Kemi Badenoch, Robert Jenrick et James Cleverly. Plus largement, l’électorat reste plus critique envers les Tories qu’envers le Parti travailliste. Toutes ces années d’incompétence n’ont pas été oubliées du jour au lendemain.