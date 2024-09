En revanche, Xavier Bertrand, un candidat de centre-droit, serait peu susceptible de mettre en danger le programme de Macron s’il devenait Premier ministre. Bertrand a une relation ambivalente avec le parti de centre-droit, Les Républicains. Sa carrière politique a atteint son apogée sous Nicolas Sarkozy, mais en 2022, il semblait être en bonne position pour remporter la nomination de centre-droit pour l’élection présidentielle. Cependant, lors de la primaire de son parti, Bertrand est arrivé loin derrière d’autres candidats, ce qui l’a poussé à quitter le parti. C’est peut-être le désastre ultérieur du parti lors de l’élection de 2022 — où son candidate, Valérie Pécresse, n’a pas réussi à obtenir plus de 5 % des voix, mettant le parti en difficulté financière sérieuse — qui explique la survie politique de Bertrand. Lorsque le leader du parti de centre-droit, Eric Ciotti, a décidé de nouer une alliance avec l’extrême droite pour les élections législatives de 2024, le mettant en désaccord avec toutes les autres figures de proue de son propre parti, Les Républicains ont été encore plus affaiblis. Pendant ce temps, Bertrand a languis dans le désert politique — une période qui a peut-être entamé ses ambitions présidentielles. Il semble peu probable qu’il conteste les politiques de retraite de Macron.

Le problème de toute nomination est qu’elle nécessite le soutien d’autres partis à l’Assemblée nationale afin de produire un gouvernement stable. C’était la difficulté posée par Lucie Castets : en promettant de réaliser le programme du Nouveau Front Populaire, elle était peu susceptible d’obtenir le soutien de ces partis à droite du NPF, comme le groupe Ensemble de Macron, dont elle aurait besoin pour faire passer toute législation. Cazeneuve, en revanche, est plus enclin à soutenir les députés de Macron mais manque de soutien de l’extrême gauche. Sa nomination ne réussirait qu’en brisant le Nouveau Front Populaire. Bertrand fait face à une difficulté similaire à droite, bien que ses chances semblent plutôt meilleures.

Pour beaucoup, le poste lui-même est une coupe empoisonnée. Ceux appartenant à Les Républicains avec des ambitions présidentielles pour 2027, notamment Laurent Wauquiez, sont méfiants à l’idée de rejoindre le gouvernement. Ils ne souhaitent pas s’attacher à un navire macroniste en train de couler, ce qui aurait un effet délétère sur leurs propres espoirs politiques. Bertrand est inhabituel en ce sens qu’il semble prêt à accepter le poste, mais il est également probable qu’il fasse face à l’opposition de l’extrême droite, qui a déclaré qu’elle présenterait une motion de censure si jamais Bertrand formait un gouvernement. Cependant, il est peu probable qu’une telle motion puisse faire tomber l’administration, nécessitant pour cela une majorité absolue dans la chambre.

En déclarant la victoire le soir du 7 juillet, la gauche française était donc totalement irréaliste. Elle n’avait tout simplement pas assez de sièges à l’Assemblée nationale pour pouvoir former un gouvernement et réaliser son programme. Si cette impasse se poursuit, Macron pourrait bien se tourner vers une figure non politique, quelqu’un capable de diriger un gouvernement technocratique qui pourrait gagner l’approbation des partis à l’Assemblée nationale. Un nom qui a émergé à cet égard est Thierry Beaudet, président du Conseil économique, social et environnemental, un troisième pilier du gouvernement en France qui représente ces intérêts collectifs qui se situent dans l’espace entre les citoyens et l’État, tels que le travail organisé, les propriétaires d’entreprises et les agriculteurs. Ce serait un choix curieux pour Macron étant donné sa dénonciation passée de ces intérêts comme égoïstes et intéressés.

En attendant, plus la crise dure, plus elle affaiblit Jupiter lui-même. Divisé sur tout le reste, le Parlement est peu susceptible de destituer le Président. Mais si l’impasse se prolonge encore longtemps, les hurlements pour la démission de Macron commenceront.