Le problème est que ‘L’Amérique d’abord’ peut sembler être un argument de vente attrayant, mais Trump n’a pas de vision cohérente de la politique étrangère. Au lieu de cela, l’ancien président a des dispositions de politique étrangère constantes (et préoccupantes) : méfiance envers les alliés, admiration pour les autoritaires et instincts protectionnistes profondément ancrés. De plus, il est peu instruit (et peu curieux) sur la plupart des questions de politique étrangère, est souvent impulsif et facilement influencé par les flatteries — des attributs qui comptent parce qu’en contraste avec la première administration Trump qui était largement composée de professionnels expérimentés, la seconde serait probablement peuplée de flatteurs et de yes-men.

Dans son discours d’inauguration de 2017, Donald Trump a fait un vœu au peuple américain : ‘Une nouvelle vision gouvernera notre terre, à partir de ce jour, ce sera uniquement l’Amérique d’abord.’ Chaque décision concernant le commerce, les impôts et les affaires étrangères, a-t-il poursuivi, sera ‘prise pour bénéficier aux travailleurs américains et aux familles américaines’. Aujourd’hui, Trump fait campagne sur ce même principe : s’il remporte l’élection en novembre, il promet d’adopter une posture de politique étrangère décrite comme ‘L’Amérique d’abord’.

Ce qui est distinctif dans l’Amérique d’abord, ce sont ses tactiques et sa vision. Elle est à court terme et transactionnelle, considérant chaque interaction avec d’autres pays, amis et ennemis, comme une confrontation à somme nulle dans laquelle l’objectif est d’extraire la plus grande part possible des gains visibles perçus. Cela doit être réalisé par une diplomatie sans inhibition et à coups de coudes, avec peu de considération pour les héritages historiques ou les implications à long terme. Dans cette vision, les alliances sont vues avec scepticisme, représentant un fardeau d’obligations inutiles, qui, comme un racket de protection ou une force mercenaire, n’a de sens que si elles génèrent un profit monétaire.

Certains partisans de l’Amérique d’abord appelleront cela du réalisme. Ce n’est pas le cas. L’approche réaliste des relations internationales souligne les conséquences de l’anarchie : que les relations internationales sont généralement caractérisées par des conflits d’intérêts, et dans ce contexte, les acteurs de la politique mondiale peuvent recourir à l’usage de la force pour obtenir ce qu’ils veulent — et il n’y a aucune garantie que le comportement de ces autres ne descendra pas dans un barbarisme horrible. Ainsi, les États doivent être prêts à se défendre et à veiller à leurs propres intérêts.

C’est certes une perspective sombre, mais il n’y a rien dans le réalisme qui implique ce que l’Amérique d’abord suggère. Si quelque chose, c’est le contraire qui est vrai : il est rare qu’un réaliste imagine que le chemin vers le paradis géopolitique est pavé de mesures à court terme et égoïstes. En effet, les États-Unis ont déjà essayé cette approche, après la Première Guerre mondiale, et cela a été un échec catastrophique. Après la victoire, une disposition d’Amérique d’abord a conduit les États-Unis à poursuivre des demandes obtusément myopes de remboursement des dettes contractées par ses alliés de guerre, dont les économies épuisées étaient en ruines. Un jeune John Foster Dulles a exhorté les États-Unis à pardonner ces obligations, non pas parce qu’il plaçait la priorité sur les intérêts des autres, mais parce que c’était dans le meilleur intérêt de l’Amérique de le faire. Comme il l’a soutenu de manière convaincante, poursuivre l’intérêt immédiat apparent — ce que les États-Unis avaient tout à fait le droit de faire — était insensé, irréaliste et compromettrait ‘le grand objectif’ de la ‘stabilité politique et financière’ mondiale.