À l’international, il a décidé de faire les choses différemment aussi. En nommant un entrepreneur de cigares raté comme son principal conseiller en politique étrangère, non seulement il a taquiné la Russie à gauche et à droite, mais il a également soutenu le vieux nationalisme karabakhien. Pire encore, la vision de Pashinyan sur le conflit était façonnée par la propagande nationaliste de l’ancien régime. Il a cité des théories du complot promues par les porte-parole de son prédécesseur et a dirigé un rassemblement sous des slogans nationalistes dans le Karabakh lui-même. Son cabinet a sponsorisé la construction dans les districts occupés et a menacé de prendre plus de terres azerbaïdjanaises.

Il ne faisait guère de doute sur ce qui allait suivre. Alors que l’Azerbaïdjan achetait des drones Bayraktar et tenait des exercices sans précédent avec l’armée turque, l’Arménie était inconsciente de l’état désastreux de sa propre armée. De plus, les Arméniens croyaient qu’ils trouveraient du soutien en Occident, encouragés par des signes tels que le titre de pays de l’année décerné par The Economist. Dans le pire des cas, ils espéraient que la Russie, en tant qu’allié formel, pardonnerait leurs transgressions et viendrait à leur secours. Mais la direction arménienne était dans l’illusion.

Dans la guerre qui a suivi, à l’automne 2020, l’armée arménienne a été presque anéantie. L’Azerbaïdjan a réussi à reprendre les sept districts occupés et environ la moitié du Haut-Karabakh lui-même, chassant des dizaines de milliers de ses habitants. En seulement 44 jours, jusqu’à 4 000 Arméniens ont été tués. C’est un pourcentage de la population comparable aux pertes de l’Ukraine dans la guerre en cours.

Sans surprise, la Russie a refusé d’intervenir, et l’Occident a montré encore moins d’intérêt. En fin de compte, Poutine a rédigé un accord de cessez-le-feu et a dépêché 2 000 de ses troupes pour servir de casques bleus dans ce qui restait du Karabakh tenu par les Arméniens. Et, trois ans plus tard, avec la Russie distraite par son invasion de l’Ukraine, l’Azerbaïdjan a lancé une opération militaire contre le reste du Haut-Karabakh. Alors que la population arménienne fuyait, les casques bleus russes restaient sur place et la direction arménienne aussi.

Un siècle de tragédies a culminé en cela. ‘Avec l’insouciance d’hommes inexpérimentés et ignorants, nous ne savions pas quelles forces la Turquie avait rassemblées à nos frontières’, écrivait en 1923 le premier ministre arménien Kajaznuni à propos de la chute de la première république indépendante, et son verdict reste largement vrai aujourd’hui. Les élites arméniennes, se plaignait Kajaznuni il y a un siècle, n’ont pas vu que leur cause ‘était une phase accessoire et triviale pour les Russes, si triviale que, si nécessaire, ils piétineraient nos cadavres sans hésitation’.

En avril 2023, Pashinyan a fait une confession similaire. Il a dit au Parlement qu’il était ‘coupable de ne pas avoir rendu des terres’, une décision qui ‘a entraîné des milliers de victimes’. Après avoir présidé à une défaite, il a été désabusé des notions nationalistes et a déclaré qu’il poursuivrait ‘un agenda de paix’.

Mais un an après la chute du Karabakh, la paix entre les deux voisins ne s’est toujours pas matérialisée. Avec les rôles désormais complètement inversés, l’Azerbaïdjan a peu d’incitation à faire des compromis. Il est à la fois plus fort militairement et plus important sur la scène mondiale, avec ses réserves de pétrole et ses accords de gaz naturel avec la Russie et l’UE, ainsi qu’une coopération étroite avec Israël.

En Turquie, l’Azerbaïdjan a un allié puissant et fidèle, ce qui fait défaut à l’Arménie. Quelles que soient les espoirs qu’elle a placés en Russie, la chute du Karabakh les a enterrés pour de bon. Mais son tournant dramatique vers l’Ouest est un pari audacieux et dangereux : trop dépendante de l’argent russe, des touristes et du gaz naturel, l’Arménie joue un jeu risqué.

Pendant ce temps, les dogmes nationalistes dominent encore la conversation. Pour beaucoup, le rôle que l’occupation et les politiques erronées ont joué dans les problèmes de l’Arménie reste encore un tabou. Au lieu de cela, le gouvernement blâme tout sur la Russie, espérant trouver un public compréhensif en Occident. Certains pointent la promesse non tenue de l’administration Biden de prévenir l’expulsion des Arméniens du Karabakh, tandis que d’autres blâment l’Union européenne pour s’être rapprochée de Bakou et de ses exportations de gaz. Enfin, beaucoup sont amers envers Israël, qui est devenu un fournisseur d’armes majeur pour l’Azerbaïdjan ces dernières années. Mais très peu mentionnent l’orgueil de l’Arménie.

Au cours des 30 dernières années, diverses options pour sauvegarder la présence arménienne au Karabakh ont été envisagées, mais elles n’ont jamais été suffisantes. ‘Liberté ou mort — nous n’avons pas vu d’autre option. Alors nous avons choisi la mort,’ a écrit le journaliste Tatul Hakobyan. Et, pour les petites nations tentées par les fantômes d’un passé glorieux, cela devrait sonner comme un avertissement.