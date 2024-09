Ayant gagné, Starmer se retrouve néanmoins dans l’embarras. Il a accédé au pouvoir, mais il n’a aucune idée de ce qu’il doit en faire. On nous dit qu’il n’y aura plus d’austérité, mais nous avons toutes les raisons de croire le contraire. Engagés, comme Procruste, à raccourcir les membres de l’État pour les adapter à la taille de leur lit budgétaire, Starmer et Rachel Reeves se sont effectivement attelés à interdire la croissance. La première victime, avant l’élection, a été le plan de ‘prospérité verte’ de 28 milliards de livres, abandonné au profit d’un modeste Fonds National de Richesse de 7 milliards de livres, des cacahuètes comparées, par exemple, au paquet climatique de 369 milliards de dollars de Biden pour relancer la croissance. Puis, après l’élection, notre girlboss austéritaire a doublé la mise, s’attaquant au tunnel de Stonehenge de 1,7 milliard de livres et réduisant les paiements de chauffage d’hiver pour les retraités de 1,5 milliard de livres. Tout cela, apparemment, pour aider à combler le ‘trou noir’ de 22 milliards de livres que Reeves a découvert en prenant ses fonctions — presque la moitié en fait de sa propre fabrication ; le Parti travailliste a approuvé un règlement salarial de 9,4 milliards de livres avec, entre autres, des médecins juniors en grève et des conducteurs de train. Pendant ce temps, le Parti travailliste s’est également engagé à imposer des coupes budgétaires supplémentaires de 20 milliards de livres chaque année dans le but de réduire la dette publique au cinquième année du mandat de Starmer.

Comme un fétichiste de la corde, donc, Reeves a étroitement lié l’économie britannique. Il ne peut y avoir de place pour la croissance dans un tel cadre circonscrit, a averti indépendamment le Financial Times et l’Institut des Études Fiscales. Les chiffres en disent long sur les priorités du Parti travailliste de Starmer. L’investissement en capital, et donc la croissance, ont été sacrifiés sur l’autel des dépenses salariales pour ce qui est devenu une petite aristocratie du Parti travailliste, tandis que la Deliverooisation du reste de la classe ouvrière se poursuit à vive allure. Sur ces sections malheureuses et non syndiquées, l’austérité et la précarisation peuvent être imposées agréablement sans grande perte pour les députés du Parti travailliste aux origines rentières, managériales et de lobbyistes.

‘Comme un fétichiste de la corde, donc, Reeves a étroitement lié l’économie britannique.’

Le résultat sera un retour à l’austérité osbornienne après la brève parenthèse Tory d’union nationale de Boris Johnson et Rishi Sunak. Reeves le nie, même si elle continue à souscrire à une hétérodoxie pas plus douteuse que l’extispicy, la divination par l’inspection des entrailles animales. ‘Pour ma mère,’ dit-elle, ‘chaque sou comptait, et le test de base pour quiconque est Chancelier est d’apporter cette attitude à nos finances publiques.’ Maintenant, l’état d’esprit de la frugalité peut avoir une certaine valeur dans la cuisine ; mais comme chaque économiste qui se respecte l’a souligné, il est totalement inutile pour gérer la 6ème plus grande économie du monde. ‘Des choix difficiles,’ comme elle le dit, signifient en pratique un sous-investissement dans les infrastructures, et par conséquent une faible productivité et pas de croissance, ce qui signifie à son tour moins de recettes fiscales et plus de coupes budgétaires. C’est un cercle vicieux. Nous le savons non seulement par la sophistication de la théorie économique, mais aussi par l’expérience historique.

Il fut un temps où la Grande-Bretagne était la nation la plus productive du monde. De nos jours, cependant, les pays pairs, même la France en proie aux grèves, sont en moyenne 15 % plus productifs. La Pologne post-communiste devrait dépasser la Grande-Bretagne sur ce critère d’ici 2030. Le contraste avec nos voisins d’outre-Manche, comme le soutient un récent document de politique, est douloureusement instructif. Là, en France, des investissements massifs dans le logement, les infrastructures et l’énergie ont soutenu une plus grande productivité même si les travailleurs français travaillent moins d’heures et prennent des vacances plus longues, comme quiconque ayant visité Paris en août le sait. Avec une population à peu près équivalente, la France compte 38 millions de logements contre 30 millions pour la Grande-Bretagne, ce qui fait que les Français bénéficient de loyers et d’hypothèques plus bas. Grâce aux investissements dans les énergies propres, en particulier l’énergie nucléaire, l’électricité est deux fois moins chère qu’en Grande-Bretagne. La France a ouvert 1 740 miles de lignes de train à grande vitesse depuis 1980 ; la Grande-Bretagne, 67 miles. Comme pour le rail, il en va de même pour les routes : la France dispose de 12 000 kilomètres d’autoroutes ; la Grande-Bretagne, 4 000. Depuis 1945, la métropole parisienne a triplé de taille ; Londres n’est que quelques % plus grande. La Grande-Bretagne détient la triste distinction d’avoir la plus grande ville d’Europe sans transport en commun : Leeds. Le sous-investissement chronique, bien en dessous de la moyenne de l’OCDE, est responsable de tout cela.

Le résultat est clair. Lorsque Starmer a prêté serment, il a pris la tête d’un pays où 4 millions de ménages étaient endettés en raison de factures de services publics, 7 millions renonçaient à la nourriture, à la chaleur, aux produits de toilette pour joindre les deux bouts. Les économes du Trésor pouvaient être fiers de gérer le service de santé le moins cher du monde capitaliste avancé : l’UE14 dépensait 21 % de plus par habitant pour les soins de santé dans les années 2010. Les dommages collatéraux, cependant, étaient des taux de mortalité par cancer parmi les plus élevés au monde, et le plus faible nombre d’IRM et de scanners CT dans le monde développé. Sans aucun doute, la majorité de Starmer a été augmentée par le fait que 8 % des Britanniques attendaient une procédure de la NHS au moment de l’élection ; ou que les salaires réels ont stagné, et selon certaines mesures, ont même chuté, depuis 2008.

S’il n’y avait pas eu d’austérité osbornienne, et si des bureaucrates capricieux n’avaient pas également refusé pratiquement chaque proposition d’investissement émanant du secteur privé, il est probable — suivant la tendance de 1979 à 2008 — que la Grande-Bretagne serait aujourd’hui environ 25 % plus productive. Cela, un calcul fait à la va-vite montre, aurait conduit à un PIB par habitant de 41 800 £ au lieu de 33 500 £, produisant des recettes fiscales de 1,28 milliard £ au lieu de 1,03 milliard £, avec pour résultat que notre déficit annuel de 85 milliards £ durant ces années aurait plutôt été un excédent annuel de 170 milliards £.