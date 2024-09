Les pires craintes de l’establishment berlinois se sont-elles enfin réalisées ? Dès que le rideau est tombé sur les élections de dimanche en Thuringe et en Saxe, les réactions prévisibles ont fusé. La forte performance de l’Alternative für Deutschland (AfD) dans les États de l’est a été perçue comme une menace pour la démocratie et l’économie du pays. Vladimir Poutine a été le vrai gagnant. Sans une once d’ironie, The Economist a averti que l’AfD entraînait l’Allemagne dans ‘un territoire inexploré’.

Certes, en Thuringe du moins, former une majorité gouvernementale stable au sein du parlement d’État pourrait désormais s’avérer délicat et nécessiter des alliances inhabituelles, comme entre les chrétiens-démocrates centristes (CDU) et la gauche de Die Linke, que la CDU a longtemps dénoncée comme l’irréductible successeur du vieux parti stalinien de la RDA et donc inacceptable. Le nouveau parti BSW de gauche-conservateur de Sahra Wagenknecht, qui a exclu toute collaboration avec l’AfD, a également signalé son ouverture à entrer en coalition avec la CDU sous certaines conditions. En Saxe, en revanche, la majorité actuelle au pouvoir composée de la CDU, des sociaux-démocrates (SPD) et des Verts restera en place, bien que le SPD et les Verts aient à peine franchi le seuil de 5 % nécessaire pour obtenir des sièges.

Le résultat des élections de dimanche montre que l’AfD restera un parti d’opposition, le plus grand d’Allemagne, mais toujours sans véritable pouvoir. Certains privilèges accompagnent cependant la forte performance de l’AfD en Thuringe : en détenant désormais plus d’un tiers des sièges au parlement d’État, elle peut bloquer un certain nombre de mesures nécessitant une majorité des deux tiers, telles que les modifications de la constitution de l’État ou l’élection des juges d’État. Un inconvénient, certes, mais guère une révolution.