Le rythme auquel la violence politique, en acte ou en parole, a été confortablement acceptée aurait, à un autre moment historique, été choquant. Depuis le moment où Trump a été élu en 2016, la rhétorique et les actes violents des deux côtés ont progressivement évolué de la controverse, à la nourriture pour les réseaux sociaux, au simple bruit de fond. La comédienne Kathy Griffin tenant une maquette de la tête tranchée et ensanglantée de Trump a provoqué l’indignation, des enquêtes officielles et des spectacles complets partout où elle allait. Après avoir déclaré publiquement qu’il aimerait ‘frapper Donald Trump au visage’, Robert De Niro a déclaré ‘Fuck Trump’ lors des Tony Awards de 2018. Pendant ce temps, en 2017, Trump semblait défendre les manifestants suprémacistes blancs à Charlottesville comme, au moins, pas des néo-nazis.

Mais alors, il y a longtemps, en 2004, Nicholson Baker a publié un roman réfléchissant à la possibilité d’assassiner George W. Bush. Mais ensuite, De Niro lui-même avait joué dans Taxi Driver, dans lequel la violence d’un justicier meurtrier est, à la fin du film, dépeinte comme moralement supérieure aux meurtres d’âme sanctimonieux commis par un politicien américain moyen. Au moment où Will Smith a giflé Chris Rock sur scène lors de la cérémonie des Oscars, en 2022, il fallait se demander si l’acteur ne faisait que porter des décennies de valeurs hollywoodiennes à leur conclusion logique, ou s’il agissait sous l’influence de la politique américaine ; qui est influencée par la culture populaire américaine ; qui est influencée par la politique américaine. La complexité tortueuse de la vie américaine vous donne vraiment envie de trouver qui était responsable de tout ce désordre et de lui donner un coup de poing droit dans le nez.

Comme tout est permis dans la culture, les gens deviennent engourdis par le manque d’inhibition qui les entoure. Dites ce que vous voulez sur les dispensations exaspérantes qui ont parfois résulté de la popularisation de la psychologie du trauma, mais il existe maintenant un engourdissement émotionnel collectif qui est l’un des symptômes saillants du trauma. D’une part, tout est permis. D’autre part, personne ne proteste que tout est permis. Ce qui ouvre la porte à des comportements autrefois prohibés. Ce qui cause plus d’engourdissement émotionnel. Et ainsi de suite.

Et l’ironie amère est que la soi-disant ‘violence politique’ que les deux camps déplorent mécaniquement n’est rien comparée à la violence qui déchire la société civile. Il est presque obscène d’exprimer son indignation face à la violence politique lorsque l’Amérique subit plus de fusillades de masse, et plus de fusillades dans les écoles, que n’importe quel pays sur terre. Dans une telle situation, la violence politique est sûrement une inévitabilité.

Cependant, le terme ‘violence politique’ est probablement une mauvaise caractérisation des deux tentatives d’assassinat, bien que Routh n’ait jamais réellement fait une tentative. Routh est clairement un homme profondément troublé. D’après ce que l’on sait, Thomas Matthew Crooks l’était aussi, qui a tiré sur Trump lors du rassemblement de ce dernier en Pennsylvanie. Aucun des deux n’a eu de motif idéologique cohérent attribué. L’idéologie compte. Si l’archiduc François-Ferdinand avait été assassiné par un autrichien fou et non par un Serbe motivé politiquement, la Première Guerre mondiale n’aurait peut-être jamais eu lieu. L’Amérique moderne, donc, ne souffre pas de violence politique. Au contraire, l’Amérique souffre d’une violence qui se produit dans le domaine politique, une violence commise par des membres des légions croissantes de personnes déconnectées de la réalité. La politique est, par définition, une arène d’égotisme pathologique et d’amour de soi. Il s’ensuit seulement que la folie est à la politique ce que les mouches sont aux résidus des intestins humains.

Il y a des décennies, un ami espagnol m’a emmené dans un restaurant sombre à Madrid qui ne servait que deux plats, un type de poisson et un type de steak, et où deux serveurs se tenaient à une distance polie de la table toute la nuit. Mon ami avait amené un autre homme, qu’il n’a pas présenté. Peu après le début du repas, cet homme a posé une serviette en papier devant lui et a sorti un stylo de sa poche. Il a diagrammé, avec une précision minutieuse, notant la position de la voiture et la position des dispositifs explosifs, et le trajet que Carrera Blanco, le successeur de Franco, avait emprunté ce jour fatidique où des terroristes basques l’ont fait sauter de sa voiture, sauvant ainsi l’Espagne pour la démocratie. Puis il a suspendu la serviette au-dessus d’un cendrier, a tenu un briquet en dessous, et a laissé les flammes se flétrir dans l’oubli.