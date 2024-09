La solution doit aller au-delà du domaine des politiques pour séduire les électeurs. Plutôt que de simplement proposer un autre plan technique en 10 points, les démocrates doivent trouver un moyen de convaincre à la fois le public américain et eux-mêmes que la frontière doit être défendue, que les citoyens ordinaires ont raison de s’inquiéter, et que l’ordre et la prévisibilité dans le système d’immigration sont des biens positifs.

Depuis plusieurs jours, la politique américaine est secouée par une rumeur incroyable, mentionnée au milieu du débat présidentiel de la semaine dernière : des migrants à Springfield, Ohio enlèvent et mangent des chats, des chiens et même des oies dans des étangs locaux. Les deux partis ont réagi de manière familière. Les républicains sont tombés dans l’hystérie, exagérant la représentation caricaturale des Haïtiens comme des mangeurs de chiens sauvages ; les démocrates, quant à eux, se sont moqués avec joie de leurs adversaires en les qualifiant de semeurs de peur racistes. Perdue au milieu de la fureur partisane, cependant, il n’y a aucune mention d’une solution au problème perpétuel auquel les États-Unis sont confrontés : une frontière incontrôlée et un système d’immigration désespérément défaillant, que ni les conservateurs ni les progressistes n’ont jamais réussi à résoudre.

Tout d’abord, il est important d’établir un compte rendu honnête de ce qui a mal tourné au cours des huit dernières années. Car il ne peut y avoir de résolution à la crise frontalière sans reconnaître que Trump et Biden partagent ensemble la responsabilité. Mais par où commencer ? Il ne peut y avoir de cachette face au fait que l’ère Biden a connu les pires augmentations de migration irrégulière de l’histoire récente, avec plus de 10 millions de rencontres à la frontière sud selon les douanes et la protection des frontières des États-Unis (CBP). Cela représente une augmentation de 1 240 % depuis 2021 et un arriéré de plus de 591 000 individus dans le programme de libération conditionnelle de masse de l’application CBP chaotique. Pendant ce temps, une stratégie malavisée de documentation des personnes traversant la frontière — ou ‘gestion du flux ‘ — au lieu d’essayer d’arrêter le flux des arrivées irrégulières a abouti à une invitation virtuelle ouverte aux migrants économiques d’Amérique centrale et d’ailleurs pour envahir le système d’asile américain.

Harris devrait commencer par admettre les échecs de son propre parti. En 2021, elle a été nommée porte-parole de Biden sur la question de la frontière. Mais elle n’était guère la ‘czar de la frontière’ que les républicains prétendent qu’elle est. Ce rôle lui a donné peu ou pas de responsabilité réelle en matière d’élaboration des politiques, qui est restée entre les mains du secrétaire de la DHS Alejandro Mayorkas. Donc, plutôt que de prétendre que son passage à ce poste a été un succès, elle pourrait admettre que le cours actuel est erroné et insoutenable. Cela irait loin pour la distancer du bilan de Biden — quelque chose qu’elle a déjà commencé à faire dans d’autres domaines politiques.

En effet, étant donné les échecs constants des républicains en matière d’immigration, Harris n’a pas à rester sur la défensive. L’aspect le plus remarquable de la traçabilité du volume et de la trajectoire des flux de migration irrégulière vers les États-Unis n’est pas les clivages mais plutôt les continuités entre les administrations Biden et Trump. Contrairement aux affirmations de l’ancien président selon lesquelles il a présidé à ‘la plus faible immigration illégale de l’histoire enregistrée’, les quatre années de Trump à la présidence ont vu une diminution effective des déportations de l’ère Obama selon les données collectées par Pew Research. Comme le Houston Chronicle l’a rapporté en 2020, près de la fin de l’ère Trump : ‘Barack Obama a arrêté et déporté plus de deux fois plus de personnes pendant son premier mandat.’