On a beaucoup parlé de la relation du film avec l’expressionnisme allemand, qui était tout aussi déterminant pour l’art et la culture de l’époque que la psychanalyse de Sigmund Freud. À partir de The Cabinet of Dr. Caligari (1919), le cinéma allemand a traité de manière intime les théories émergentes de l’art que les expressionnistes défendaient. La grande historienne du cinéma Lotte Eisner l’explique le mieux dans son livre influent The Haunted Screen (1952), définissant les objectifs de l’expressionnisme comme une abstraction pure presque en guerre avec la nature. Les expressionnistes cherchaient — souvent dans ces termes lourds et intraduisibles de la philosophie allemande — à renier apocalyptiquement tout ce qui avait précédé, que ce soit l’impressionnisme, le naturalisme ou le romantisme. Dans les mots d’Eisner, ce qu’ils exprimaient finalement était ‘que le monde est devenu si « perméable » que, à tout moment, l’Esprit, la Vision et les Fantômes semblent jaillir, les faits extérieurs se transformant continuellement en éléments intérieurs et les événements psychiques étant extériorisés’. Cela, soutenait Eisner, était la même atmosphère évoquée dans les films classiques du cinéma allemand.

Mais alors que le film de Lang se réjouissait de la perméabilité, il faisait aussi autre chose. Certes, il y avait une expression profondément abstraite dans les gestes larges et lents des acteurs ; dans la brume et les rochers où Siegfried erre ; dans l’évitement général du réalisme ou de la psychologie au profit d’archétypes purs et solennels. Mais au lieu des plans déformés habituels ou des lignes anguleuses des films plus normativement expressionnistes (si un tel oxymore peut être dit exister), Lang remplissait ses cadres de symétries énormes et lourdes, avec des rangées de soldats impeccablement costumés, et de vastes diagonales et arches de bâtiments. Dans cela, il s’est inspiré des peintures mythiques des romantiques allemands tels qu’Arnold Böcklin et Caspar David Friedrich.

L’influence de Die Nibelungen est encore palpable partout où le cinéma s’engage dans la haute fantaisie. Star Wars, The Lord of the Rings, même les récents films Dune de Denis Villeneuve seraient largement impossibles sans l’accomplissement de Lang. Pourtant, le film de Lang est d’une certaine manière plus authentiquement mythique que ces films. Cela peut être en partie dû à son silence, en partie parce que ses effets démodés ont vieilli suffisamment pour passer de l’hokey simplement à une irréalité élégante. The Lord of the Rings de Peter Jackson peut être la seule fantaisie à avoir dépassé son ampleur — pourtant, le sens de la couverture et du lieu de Jackson est bien plus encombré que les espaces distants et détachés de Lang. Dune de Villeneuve emprunte largement aux plans de Lang montrant des personnes écrasées par une architecture énorme, mais est toujours lié à un jeu naturaliste et à une demande contemporaine d’ambiguïté psychologique.

En fait, c’est peut-être ce dernier facteur qui rend Die Nibelungen plus authentiquement mythique, et plus étranger à nos sensibilités actuelles. Les publics contemporains sont plus ou moins formés pour rechercher la psychologie et le réalisme dans leurs intrigues, dans les films et les émissions de télévision — ils ont besoin de raisons, de causes, d’effets et de motivations complexes pour leurs héros et anti-héros.

Die Nibelungen n’offre pas un tel amortissement. Au lieu de cela, il offre un monde sans psychologie, un monde lié par des sentiments démesurés et des destins tragiques (bien que cela ne veuille pas dire que les personnages manquent d’émotion ou de motivation). Peut-être que le seul cinéaste contemporain capable d’invoquer un tel monde est le jeune Américain Robert Eggers, qui dans ses trois films The Witch, The Lighthouse et The Northman a — avec des degrés de succès variés — essayé d’échapper à la modernité et d’entrer dans les contrées sauvages d’époques plus anciennes et plus étranges. Ce n’est sûrement pas un accident si son prochain film est un remake de Nosferatu de Murnau, un autre chef-d’œuvre du cinéma allemand des années vingt.

Mais mise à part la contemporanéité, Die Nibelungen mérite encore une attention et une étude approfondies précisément parce que il se dresse en si vif relief par rapport à notre modernité embrouillée. Particulièrement dans la première section Siegfried, Lang atteint une clarté d’image et d’architecture qui est électrique. Alors que Siegfried émerge de la brume, parfaitement encadré entre des rochers géants et des arbres de 30 mètres, le spectateur est confronté à une image totalisante qui balaie l’histoire, balaie la nature, et — comme la musique de Wagner, son analogue le plus proche — réalise quelque chose d’éternel et entièrement symbolique.