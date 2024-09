Si vous êtes un enfant des années soixante-dix ou quatre-vingts, il y a de fortes chances que votre éducation sexuelle formative ait été considérablement influencée par le fait de fouiller furtivement dans un livre de Nancy Friday. Même aujourd’hui, grâce à des titres bien usés comme Mon jardin secret et Fleurs interdites, une génération de femmes d’âge moyen continue de faire l’amour avec leurs maris une fois par mois, animée par des images d’être vendues à des Bédouins ou forcées à copuler avec des ânes. La journaliste américaine a collecté et organisé les fantasmes non expurgés de centaines de femmes — et plus tard, d’hommes — vendant des millions d’exemplaires dans le processus. Et maintenant, la star de cinéma et de télévision Gillian Anderson espère mettre à jour le genre avec un nouveau livre sorti cette semaine, simplement intitulé Want.

Présenté comme ‘un nouveau livre de fantasmes pour une nouvelle génération’, Anderson fait un clin d’œil conscient à l’œuvre séminale de Friday dans son introduction, s’interrogeant, à la manière de Carrie Bradshaw, ‘comment les désirs les plus profonds des femmes ont-ils changé ?’ Pour les besoins de la science girlboss, l’ethnicité, la croyance religieuse, la tranche de revenu, ‘l’identité sexuelle’ et le statut relationnel sont enregistrés pour chaque participant, bien que bizarrement pas l’âge. Et comme avec les contributions écrites de Friday, il y a beaucoup de postures quasi-féministes au début de chaque section. ‘La libération sexuelle doit signifier la liberté de profiter du sexe selon nos propres termes, de dire ce que nous voulons, pas ce que nous sommes poussés à vouloir ou ce que l’on croit que nous sommes censés vouloir,’ nous est solennellement dit. ‘Les fantasmes peuvent aider à cristalliser nos désirs et nos besoins.’

Une chose qui semble définitivement avoir changé depuis les années soixante-dix est que les normes esthétiques dans l’écriture sexuelle se sont améliorées, probablement affinées par le contact avec mille romans érotiques auto-publiés sur Amazon Kindle. À l’époque de Friday, les moyens d’expression étaient souvent bruts et prêts, mais dans Want, ils tendent à être soyeux et lisses. Des regards dévorants et des pulsations accélérées sont rapidement suivis de rougeurs, de gonflements, d’ouvertures, et ainsi de suite, habilement traités.