Des marchands sans scrupules sont habiles à créer des fictions élaborées — et la paperasse complexe — nécessaires pour vendre des antiquités pillées à des clients prestigieux tels que la collection Green ou le Metropolitan Museum. Le cercueil en or de Kim Kardashian, par exemple, a été vendu au Met avec un faux permis d’exportation indiquant que le cercueil était en Europe avant que l’interdiction de l’Unesco sur les exportations culturelles d’Égypte ne prenne effet en 1972. Le pillage des sites archéologiques nécessaires pour alimenter ce commerce illicite se poursuit sans relâche. Mazza note que ‘malgré toutes les mesures prises au niveau national et international, la vérité est qu’en Égypte, les fouilles illégales, le pillage et la contrebande sont endémiques’.

Cependant, l’histoire la plus étrange explorée par Mazza n’implique pas un pilleur de tombes ou un antiquaire douteux, mais un universitaire d’Oxford. Dirk Obbink était professeur de papyrologie à Oxford, rédacteur en chef des papyrus d’Oxyrhynchus, et récipiendaire d’une bourse MacArthur. Il était également au cœur du plus grand coup de la collection Green : la prétendue découverte du plus ancien fragment existant de l’Évangile de Marc.

À l’automne 2011, Scott Carroll et Jerry Pattengale ont rendu visite à Obbink dans ses bureaux à Christ Church. À cette époque, Carroll et Pattengale travaillaient pour la collection Green. Carroll, en particulier, avait un rôle clé dans la recherche de papyrus et d’autres objets pour un éventuel achat par Hobby Lobby. Les deux hommes ont des souvenirs différents de cette visite à Oxford (et des événements ultérieurs), mais s’accordent sur un point clé : Obbink leur a montré des papyrus ce jour-là. Trois étaient des fragments de Matthieu, Luc et Jean. Le quatrième et plus petit papyrus était le plus intéressant. C’était un fragment de l’Évangile de Marc, a déclaré Obbink, et il pensait qu’il pourrait dater de la fin du 1er siècle. Cela en aurait fait le plus ancien manuscrit connu du Nouveau Testament. Pattengale a déclaré qu’Obbink, qui prétendait agir au nom d’une collection privée, a ensuite proposé les papyrus à la vente. En 2013, Hobby Lobby a acheté les quatre fragments.

Ils ne les ont jamais reçus. Alors que la nouvelle du papyrus de Marc se répandait au sein de la communauté académique, il est progressivement devenu évident qu’il ne s’agissait pas d’un fragment inconnu après tout. Il était identifiable comme P.Oxy. 83.5345, un morceau catalogué, bien que non publié, des papyrus d’Oxyrhynchus, appartenant à la Egypt Exploration Society et archivé à Oxford. Il en était de même pour les trois autres papyrus. En décembre 2017, Obbink a envoyé un e-mail à Hobby Lobby. Mazza décrit ce qui s’est passé ensuite : ‘Obbink a écrit dans l’e-mail que les quatre papyrus appartenaient à la Egypt Exploration Society et qu’il les avait vendus « par erreur », une explication évidemment difficile à croire.’ Le rédacteur en chef des papyrus d’Oxyrhynchus a accepté de rembourser à Hobby Lobby la somme de 760 000 $.

Cela n’était que le début. Inquiets par le fiasco des évangiles, des représentants du Musée de la Bible ont rencontré la Société d’exploration de l’Égypte pour passer en revue les achats précédents d’Obbink. Certains de ces fragments se sont révélés être des parties des archives d’Oxyrhynchus, et ont été retournés à Oxford par le musée. En 2021, Hobby Lobby a intenté une action en justice contre Obbink, énumérant sept ventes distinctes de papyrus entre février 2010 et février 2013. Les montants en jeu étaient stupéfiants. En novembre 2010, le 4ème achat de Hobby Lobby auprès d’Obbink a vu l’entreprise payer 2 400 000 $ pour des ‘fragments de papyrus et d’autres antiquités.’ Le juillet suivant, Hobby Lobby a acheté un autre lot pour 1 335 500 $. Tous les paiements ont été effectués sur un compte bancaire au nom d’Obbink. En mars 2024, un tribunal de l’Oklahoma a ordonné à Obbink de payer à Hobby Lobby la somme de 7 085 100 $, ainsi que des intérêts de préjugement depuis février 2013 à un taux de 6 % par an.

Mazza soupçonne que nous ne connaîtrons jamais toute la vérité sur l’affaire Obbink. Tous les papyrus qu’il a vendus ne provenaient pas de la collection qu’il était censé protéger. D’autres, comme de nouveaux fragments de la poésie de Sappho qu’Obbink a dévoilés avec beaucoup de fanfare en 2014, ont des origines encore plus troubles impliquant des commissaires-priseurs londoniens et des vendeurs turcs sur eBay. Il est peu probable que nous sachions comment un homme d’une telle intelligence a pensé qu’il pouvait s’en tirer. L’hubris semble être la seule explication des actions de ce brillant et avide classique. Mazza privilégie une réponse moins abstraite. Comme elle me l’a dit, ‘Il y a cette étrange idée que les universitaires sont différents des autres. Mais vous avez le même nombre de malfrats [que dans le monde en général].’ Au moins, Obbink a eu une chose juste. Ses actions bizarres ont éclairé les coins les plus troubles du commerce des antiquités, et ont peut-être incité à une révision de l’ensemble de la collection Green. En 2020, Steve Green a retourné 11 500 artefacts à l’Égypte et à l’Irak. Mazza note avec ironie que seuls 43 papyrus ont été exposés dans la galerie du Musée.

Le livre de Mazza détaille la saleté — la petitesse — du marché noir des antiquités. Les objets anciens, qu’il s’agisse de papyrus ou de cercueils en or, deviennent des actifs à acheter et à vendre. Certains chercheurs utilisent leur savoir pour transformer des artefacts de témoignages de vies humaines en chiffres sur un bilan. D’autres se soucient peu de l’origine d’un nouveau fragment de Sappho ou de Callimaque, tant qu’ils peuvent écrire des articles à leur sujet. Même les collectionneurs passionnés peuvent perdre de vue ce qu’ils désirent posséder. ‘Les collectionneurs de manuscrits anciens deviennent souvent de véritables experts. Dans le cas des Green, il y avait un grand attachement pour des raisons de foi, mais je pense que c’était le principal moteur. Ils étaient complètement désintéressés d’apprendre sur ces papyrus,’ dit Mazza. Pour elle, cette ignorance a été résumée par une apparition de Steve Green sur CNN. Il avait apporté l’un de ses papyrus dans le studio, un fragment de la Lettre de Paul aux Romains. Il n’a pas remarqué qu’il était affiché à l’envers.