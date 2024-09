Un autre voisin, Marcos, qui a refusé de me donner son nom de famille, est un chauffeur de camion de 65 ans qui travaille la nuit. Un matin tôt, rentrant chez lui après le travail, il a dû rester assis dans sa voiture pendant une heure et demie en attendant que le sideshow se disperse juste pour parcourir le dernier bloc jusqu’à sa maison.

Au cours des dernières années, les sideshows d’Oakland sont devenus plus diffus : selon la ville, plusieurs centaines d’intersections sont régulièrement utilisées pour les sideshows. Des marques de dérapage spirales tachent les rues de toute la ville. Et de nos jours, vous êtes aussi susceptible d’entendre le crissement des pneus à 10 heures du matin qu’à minuit. Une seule voiture fera une prise de contrôle d’intersection spontanée en plein jour, sans qu’une foule prévenue ne se soit rassemblée pour le spectacle. Les quartiers aisés ne sont pas non plus en sécurité : l’une des intersections les plus populaires se trouve sur Skyline Boulevard, sur la crête des Oakland Hills, à côté d’un parc régional utilisé par des randonneurs, des joggeurs et des cavaliers. Les sideshows se sont également répandus dans d’autres villes de la Bay Area, y compris San Francisco.

Bien que les sideshows aient commencé à Oakland, ils tendent maintenant à être organisés et fréquentés par un groupe de participants venus de tout le nord de la Californie. ‘Je dirais que 70 % viennent de l’extérieur,’ dit Armstrong. ‘C’est un groupe qui cause des ravages dans toute la East Bay.’

Avec leurs foules ivres et excitées, les spectacles de rue sont souvent des préludes à d’autres crimes. Le mois dernier, cinq personnes ont été blessées par balle lors d’un spectacle à East Oakland. En juillet, une foule a saccagé un magasin de proximité près de l’aéroport, causant 100 000 $ de dommages. En juin, 15 personnes ont été blessées par balle lors d’une fusillade qui a suivi un spectacle de rue.

Sans foi dans les autorités municipales ou la police, des résidents tourmentés ont pris les choses en main. Le mois dernier, Salcedo et ses voisins ont érigé des barrières improvisées aux intersections les plus touchées dans le quartier San Antonio d’Oakland pour décourager le chaos. Ils ont traîné des pneus dans la rue, les ont remplis de pierres et de terre, et les ont peints en couleurs vives. Ils ont installé des ralentisseurs et des marqueurs de chaussée Botts’ Dots achetés sur Amazon. Et ils ont fait tout cela sans la permission ou la connaissance de la ville.

Les utilisateurs d’un subreddit d’Oakland ont applaudi l’intervention. ‘Je suis tenté de faire quelque chose de similaire,’ a écrit un utilisateur. ‘La ville nous a échoués, autant prendre les choses en main.’