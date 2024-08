En 2013, Robinson s’est retrouvé derrière les barreaux une fois de plus, cette fois pour avoir utilisé le passeport d’un ami afin de contourner une interdiction de voyage et d’assister à un symposium islamophobe aux États-Unis. Dans un retournement digne d’une telenovela, il a ensuite renoncé à ses positions, quittant bruyamment l’EDL et partageant un repas avec Mo Ansar, ancien employé de Lloyds Bank et autoproclamé porte-parole de l’islam britannique. Ansar, l’un de ces « leaders communautaires » aux rôles souvent flous, a aidé à « réformer » Robinson. Dans un profil publié par le Telegraph, Ansar a été décrit ainsi :

‘Il parle le langage de la tolérance et de la modération, pourtant il refuse de condamner l’amputation des mains pour vol dans les États islamiques ou l’homophobie… Il a créativement, et de manière assez dramatique, exagéré son expérience professionnelle, y compris en prétendant faussement être avocat… Il gère un faux compte Twitter qu’il utilise pour se défendre et attaquer des rivaux perçus.’

Incroyablement,

Robinson s’est montré conciliant envers Mo Ansar — « si chaque musulman était comme vous, il n’y aurait pas de problème » — bien que plus tard dans ses mémoires, son ton devienne moins flatteur : « Mo était largement un personnage de dessin animé, une marionnette musulmane. » Quoi qu’il en soit, il semble que le facteur décisif pour quitter l’EDL ait été un chèque de 8 000 £ payé par le think-tank Quilliam, qui a ensuite revendiqué le crédit de la déradicalisation de Robinson. Mais ce sursaut de bonne volonté n’a pas duré longtemps. Une autre peine de prison est survenue peu après la diffusion de Quand Tommy a rencontré Mo — le documentaire sur leur rencontre — cette fois pour fraude hypothécaire.

Certaines parties de Enemy of the State sont plutôt fades. Dans ses critiques du niqab, par exemple, il adopte des accents qui rappellent ceux d’un gauchiste français : « au moins les Français ont eu le courage d’interdire le voile facial. » Mais encore et encore, son obsession raciale refait surface : le prétendu « nettoyage ethnique » de Luton par des musulmans bruns, qu’il accuse d’avoir une affection innée pour les « bandes de grooming ». Les faits, bien sûr, racontent une autre histoire. Comme le conclut le ministère de l’Intérieur en 2020, ‘les délinquants qui exploitent sexuellement des enfants en groupe sont le plus souvent blancs’. À travers la Grande-Bretagne, la race semble nous en dire peu. Mais encore une fois, la privation économique non plus, avec de grandes variations entre des quartiers similaires. Parfois, les statistiques peuvent éclairer une situation, mais ce n’est pas toujours le cas. Dans ce cas précis, elles ne le font pas.

Le défaut le plus accablant dans l’œuvre de Robinson est sans doute son ethnicisation de la classe, comme si le terme « blanc » dans « classe ouvrière blanche » signifiait quelque chose de concret, comme s’il avait plus en commun avec Helena Bonham Carter qu’avec un musulman corpulent avec qui il a partagé une cellule. Par moments, il semble presque comprendre, notamment lorsqu’il observe avec ironie que les classes ouvrières, quelle que soit leur couleur, ne sont généralement appréciées que lorsqu’elles creusent des tranchées et meurent en masse « sur les ordres des classes supérieures snobes ». Mais ensuite, il dérive, se plaignant que la classe ouvrière blanche est une « victime raciale » en Grande-Bretagne. Pourtant, il reste optimiste quant à la possibilité d’une coalition blanche interclasses. Son travail, pense-t-il, consiste à convaincre ‘les hommes et femmes de la classe moyenne anglaise de dire ça suffit’. Mais il y a de véritables bourdes dans sa compréhension des marqueurs de classe — les ‘tweed de classe moyenne’ sont apparemment ‘trop occupés à rattraper les dernières séries de Sky Atlantic’ — ce qui fait douter qu’il soit le bon messager pour son public.

‘Le défaut le plus crippling dans l’œuvre de Robinson est sans conteste son ethnicisation de la classe.’

Pourtant, on peut comprendre pourquoi Robinson pourrait hésiter à utiliser le mot « classe » ou même « classe ouvrière » sans qualificatifs. Économiquement parlant, il s’en est éloigné. Peu après la publication de Enemy of the State, il a décroché un emploi lucratif avec le site canadien Rebel Media. Pratiquement une sinécure, il touchait 8 000 £ par mois pour sa capacité à se matérialiser, tel un mirage, caméra en main, au moment précis où les islamistes frappaient la Grande-Bretagne. Cependant, il n’a pas tenu plus d’un an dans ce poste, gagnant bien plus grâce aux dons que ce que justifiait la nécessité d’avoir un employeur. Aujourd’hui, il envisage de prendre la résidence espagnole pour échapper à une enquête de l’HMRC ; avec deux complices — son ex-femme Jenna Vowles et Man Friday Adam Geary — Robinson doit à l’État quelque chose comme 800 000 £ en impôts impayés.

Il semblait donc presque naturel, dans la tradition bien établie de l’amateur gentleman, que le nouvellement riche Robinson aspire à une vocation savante. En conséquence, il a enfilé sa kippa et s’est attelé à son deuxième opuscule. Éloigné de ses obsessions autobiographiques, Le Coran de Mohammed, coécrit avec Peter McLoughlin en 2017, un autre obsédé des « bandes de grooming », porte le sous-titre provocateur Pourquoi les musulmans tuent pour l’islam. Cette œuvre d’exégèse coranique n’est toutefois pas destinée aux musulmans, comme on nous l’indique dès les premières pages : « Si vous êtes musulman, veuillez poser ce livre. Nous ne souhaitons pas que vous deveniez un tueur en comprenant plus en profondeur les doctrines et l’histoire de l’islam. »

Présenté

comme un correctif à l’univers de pensée de l’élite « éduquée », Le Coran de Mohammed affirme que, certes, des musulmans pacifiques existent, mais qu’ils ont tout simplement mal compris leur foi. Le reste du livre est consacré à une réorganisation des chapitres du Coran. Le stratagème ici repose sur un ancien procédé des classes cléricales musulmanes : le naskh, ou la doctrine de l’abrogation, qui permet de remplacer des versets coraniques contredits par des passages ultérieurs pour éliminer les incohérences. En réarrangeant le texte comme un DJ clérical, Robinson place tous les passages pacifiques en début de livre, les « abrogeant » ainsi au profit des passages ultérieurs, plus violents. Le résultat : une foi dépeinte comme vile et violente. C’est désespérant et puéril.

Le virage vers l’exégèse coranique fut de courte durée. En quelques semaines, Robinson était de retour sur son ordinateur portable, conseillant le terroriste Darren Osborne, qui a ensuite conduit une camionnette dans une foule musulmane à Finsbury Park, tuant une personne et en blessant 11. « Je ne justifie pas cela, » a écrit Robinson plus tard sur Twitter, ajoutant de manière apophatique que « la mosquée où l’attaque a eu lieu ce soir a une longue histoire de création de terroristes. » Deux ans plus tard, en 2019, il a de nouveau été incarcéré, cette fois pour outrage au tribunal. À sa sortie, il a demandé l’asile aux États-Unis sur InfoWars, un site web connu pour ses théories du complot et ses suppléments alimentaires : « Je supplie Donald Trump, je supplie le gouvernement américain, de regarder mon cas, » a-t-il déclaré à l’antenne. Malheureusement pour lui, cet appel est resté sans effet auprès de son « suzerain. » Robinson a dû se contenter de sa maison de campagne dans le Grand Manchester, équipée d’un jacuzzi dans le jardin et d’un téléviseur au-dessus de sa baignoire.

Un fou

son argent se séparent rapidement, et Robinson en a fait l’amère expérience. Il a dû payer 100 000 £, plus 1,5 million de £ en frais juridiques, pour avoir diffamé Jamal Hijazi, un réfugié de 15 ans. Ce dernier avait été agressé par des voyous d’extrême droite et contraint de déménager après que Robinson l’ait faussement accusé d’avoir attaqué « des jeunes filles anglaises. » Même Robinson a dû admettre qu’il s’était trompé, déclarant : « Je me suis complètement fait avoir, quel embarras, mec. » Il a déclaré faillite peu après, mais a continué à se faire remarquer en traquant une journaliste de The Independent et son partenaire, pour quoi il a reçu une ordonnance de protection contre le harcèlement de cinq ans, et en insultant un chauffeur de taxi à Bologne : « petit paki qui conduit une voiture… Je vais te frapper à la tête, te donner un coup de pied au visage, parce que je suis le roi de toute la race islamique [sic].’

Comme un chien qui retourne à son vomi, Robinson est revenu à l’affaire Hijazi dans son troisième livre, Silenced, une reprise ennuyeuse de qui a dit quoi à qui à propos de qui. Pour le dire de manière télégraphique, un résumé pourrait se lire ainsi : ‘J’avais raison. Les tribunaux avaient tort.’

Malgré ses frasques énergiques et sa large plateforme médiatique — Newsnight, Good Morning Britain, le programme Today, l’Union d’Oxford, la BBC, et un documentaire de Channel 4, tous fournis par un commentaire bien-pensant rongé par la culpabilité et en quête d’authenticité « terre à terre » — il est réconfortant de noter que seule une infime minorité a succombé au piège de Tommy Robinson. En 2019, il n’a obtenu que 2,2 % des voix lorsqu’il s’est présenté aux élections pour devenir député européen. Lorsque Gerard Batten l’a intégré dans la bureaucratie brejnevienne de Ukip en tant que « conseiller sur les gangs de grooming », Farage et sept autres députés européens ont immédiatement démissionné, craignant pour leur réputation. Après tout, ces traditions sont bien différentes : les origines de Ukip résident dans un euroscepticisme d’après-guerre assez conventionnel, tandis que les racines de Robinson se trouvent dans le fascisme de l’entre-deux-guerres à la manière d’Oswald Mosley, désormais au-delà du raisonnable.

Robinson, en résumé, est un anachronisme. Il n’existe pas une lutte existentielle entre la Grande-Bretagne blanche et colorée. Ce qui existe, c’est plutôt une lutte existentielle entre les fondamentalistes blancs et musulmans, les deux côtés étant aussi épais que de la viande hachée, et, d’une certaine manière, deux faces de la même pièce. Ce n’est donc pas un hazard que Robinson ait récemment loué les conservateurs musulmans pour être ‘forts en principe’ et les ait rejoints pour s’opposer à l’enseignement de la tolérance envers les minorités sexuelles dans les écoles. ‘L’homosexualité est une chose horrible et odieuse,’ a déclaré un musulman conservateur à la presse ; ‘ce n’est pas acceptable en Islam.’ La réponse de Robinson : ‘Je me tiens aux côtés des parents musulmans.’ Une malédiction sur vos deux maisons.