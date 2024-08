Malgré cette

catégorisation relativement stricte, ce qui reste flou, c’est combien de ces Combattants

étaient impliqués dans les émeutes, de combien de violence ils étaient

responsables, et si cette violence avait été planifiée à l’avance. Nous ne

savons pas non plus s’ils étaient membres ou affiliés à des groupes d’extrême

droite organisés ou à des réseaux plus vagues d’anciens activistes et hooligans

de l’EDL, comme Liam Ryan, âgé de 28 ans, qui a agressé un homme

noir lors des troubles dans le centre-ville de Manchester et qui était déjà

sous le coup d’une interdiction de stade.

Le deuxième

groupe — Les Gars et les Racailles — fait référence respectivement à des hommes

plus âgés et plus jeunes ayant des antécédents criminels dont la participation

aux émeutes était motivée non par des griefs idéologiques réfléchis, mais par

un intérêt constant à provoquer le chaos et les scènes de la contestation

violente. Historiquement,

les émeutes ont toujours attiré ce type de personne qui recherche le

stress dissolu, car

elles présentent des opportunités parfaites pour un énorme affrontement, y

compris des combats corps à corps avec les autorités qu’ils méprisent et

le pillage ritualisé de biens qui sont ensuite invariablement jetés ou

détruits.

Contrairement à

la violence des Combattants, il n’y a pas de logique instrumentale à la

violence des Gars et des Racailles : elle est faite et appréciée pour

elle-même, parce qu’elle est palpitante et existentiellement satisfaisante.

En même temps, cela ne signifie pas que la violence est insensée ; en effet,

pendant une grande partie du désordre de ces deux dernières semaines, il est

difficile de rater le défi flagrant, le mépris et la moquerie affichés envers

la police. Un manifestant, par exemple, avant qu’une brique ne soit lancée sur

son entrejambe, dansait de manière efféminée devant la police anti-émeute, un

acte de moquerie qui a été capturé par une vidéo sur téléphone qui est rapidement devenue

virale.

Le dernier groupe

— Les Perdants — fait référence à ce type de manifestant, tant masculin que

féminin, dont la participation aux émeutes était spontanée et situationnelle.

Beaucoup de ces émeutiers accidentels étaient ivres lorsqu’ils sont entrés dans

la mêlée, soit parce qu’ils étaient alcooliques, soit parce qu’ils avaient fait

la fête, ou les deux ; un émeutier de 30 ans qui a lancé

des tôles métalliques sur la police à Hartlepool aurait consommé 30 canettes de bière et n’avait aucun souvenir de son

implication dans le désordre. Pour certains, c’était la première fois qu’ils avaient eu de sérieux ennuis avec la police auparavant, contrairement aux

deux autres catégories d’émeutiers, dont beaucoup ont un long casier

judiciaire.

Les raisons pour

lesquelles les douze Perdants condamnés jusqu’à présent ont participé à la

violence ne sont pas entièrement claires, et aucun ne peut l’expliquer de

manière cohérente, si ce n’est que quelque chose dans le spectacle de la

violence les a attirés à y entrer et à se joindre à la fête collective de la

transgression semi-autorisée. C’est quelque chose que la plupart regrettent

profondément maintenant et beaucoup d’entre eux ont cherché à se distancer des convictions idéologiques des

Combattants avec qui ils participaient aux émeute. Par exemple, Kieron Gatenby,

dont la peine de 16 mois de prison pour avoir lancé un œuf sur la police à

Hartlepool semble particulièrement sévère, n’avait pas de vues racistes, selon

un rapport de probation. « Il dit qu’il est dégoûté d’avoir été impliqué avec

des gens qui chantaient des insultes racistes, » a déclaré l’avocat de Gatenby au tribunal de

Teesside lors de son audience de condamnation. De même, il s’est avéré lors de l’audience de Stacey Vint

que son implication dans les émeutes à Middlesbrough était plus animée par

l’alcool que par l’idéologie.

Bien sûr, le

tableau global peut encore changer. Mais il semble suggérer que le récit selon

lequel les émeutes étaient entièrement l’œuvre de voyous d’extrême droite est

simpliste. Beaucoup d’émeutiers ne se voyaient pas comme faisant partie d’une

résistance politique ; ils s’ennuyaient et certains étaient en colère.